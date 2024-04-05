Galatasaray'dan flaş Erden Timur hamlesi

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan flaş Erden Timur hamlesi
Sosyal medyada Erden Timur'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına dair Galatasaray'dan açıklama geldi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray sosyal medyada Erden Timur’a ait olduğu iddia edilerek yayılan ses kayıtlarına dair suç duyurusunda bulundu.

İşte sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama:

“Birtakım terör örgütlerinin geçmişte yaptığı uygulamaları anımsatır şekilde, alt liglerde geçen ilgisiz bir YouTube görüntüsünü ses kaydına çevirip, sosyal medya hesabından paylaşarak Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekilimiz Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan başta Ahmet Ercanlar olmak üzere, yayılmasına katkı sağlayan tüm şahıslar hakkında gerekli suç duyurusunda bulunarak, tazminat davaları açacaktır. Bu tarz paylaşımlarda bulunan kişilere ve bunları azmettirenlere hiçbir tolerans gösterilmeyecek ve hukuki süreçler sonuna kadar takip edilecektir."

İlgili Haberler
A Milli Takım Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsviçre'ye kaybetti
Derbide kazanan Anadolu Efes
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Fenerbahçe çıldırdı Trabzonspor sevindi
Hande Baladın nefes kesti bakın kime sarıldı? Öpücüklere boğuldu
Ne diyorsun Aziz Yıldırım? Bunları Ali Koç'tan neden sakladın? Gürel Yurttaş yazdı
Fenerbahçeli oyuncular Ali Koç'a karşı çıktı
TFF'den Galatasaray'ın Süper Kupa talebine jet hızında onay
Beşiktaş başkanı Nevzat Demir'i bastı. Futbolculara ültimatom verdi
Fenerbahçe'den Süper Kupa hakkında yeni karar. TFF ikinci darbeyi yedi
Trabzonspor başlattı Fenerbahçe cevap verdi. TFF iki oyuncu için resmen harekete geçti
Son Haberler
Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Akdi faiz oranı yüzde 4,25 oldu Gündem
Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Akdi faiz oranı yüzde 4,25 oldu
EKMOB CEO'sundan iş dünyasına yapay zeka uyarısı Teknoloji
EKMOB CEO'sundan iş dünyasına yapay zeka uyarısı
Dolar neden düştü? Yazarlar
Dolar neden düştü?
Milliyetçiler milletten neden koptu Yazarlar
Milliyetçiler milletten neden koptu
Evden geliş, eve dönüş… Yazarlar
Evden geliş, eve dönüş…
Tavuğun sadakası bir yumurta imiş Yazarlar
Tavuğun sadakası bir yumurta imiş
‘İttihat Terakki’den Demokrat Parti’ye’ Yazarlar
‘İttihat Terakki’den Demokrat Parti’ye’