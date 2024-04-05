TFF'den Galatasaray'ın Süper Kupa talebine jet hızında onay

7 Nisan Pazar günü Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Şanlıurfa’da Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.

Merakla beklenen derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray’ın yapmış olduğu pankart başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda Fenerbahçe ile yapılacak karşılaşma öncesinde ısınmaya "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı t-shirt ve seremoniye de "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı pankartla çıkmasının, uygun görüldüğü ifade edildi.