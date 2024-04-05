TFF'den Galatasaray'ın Süper Kupa talebine jet hızında onay

Kaynak: Haber Merkezi
TFF'den Galatasaray'ın Süper Kupa talebine jet hızında onay
Galatasaray'ın Süper Kupa için yaptığı pankart başvurusuna TFF'den olumlu yanıt geldi.

7 Nisan Pazar günü Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Şanlıurfa’da Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.

super-kupa-maci-ne-zaman-oynanacak-galatasaray-fenerbahce-super-kupa-maci-hangi-statta-g1rg-001.webp

Merakla beklenen derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray’ın yapmış olduğu pankart başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.

cbfea8ef-47e9-4750-8848-ee0bcf442612-rw-1920.jpg

TFF’den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda Fenerbahçe ile yapılacak karşılaşma öncesinde ısınmaya "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı t-shirt ve seremoniye de "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı pankartla çıkmasının, uygun görüldüğü ifade edildi.

İlgili Haberler
Beşiktaş başkanı Nevzat Demir'i bastı. Futbolculara ültimatom verdi
Fenerbahçe'den Süper Kupa hakkında yeni karar. TFF ikinci darbeyi yedi
Trabzonspor başlattı Fenerbahçe cevap verdi. TFF iki oyuncu için resmen harekete geçti
Ali Koç istedi. FIFA olaya el attı. TFF şimdi yandı
Dursun Özbek Süper Kupa kararını açıkladı
PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor şok oldu
Galatasaray 3-1 yenilerek elendi
Galatasaray 3-1 yenilerek elendi
Trabzonspor maçındaki skandalla ilgili tahliye kararları açıklandı
Trabzonspor maçındaki skandalla ilgili tahliye kararları açıklandı
Yılmaz Vural’ı Almanya’dan gelen Kemal kurtardı
Son Haberler
Sosyal medya etkileşimi için insanlara rastgele tokat atan kız tepki çekti Video
Sosyal medya etkileşimi için insanlara rastgele tokat atan kız tepki çekti
Manisa Spil Dağı'nda çürümüş erkek cesedi bulundu Yerel Haberler
Manisa Spil Dağı'nda çürümüş erkek cesedi bulundu
Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Gündem
Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Tartışmayı ayırmak isteyen 2 kişi tabancayla vuruldu Yerel Haberler
Tartışmayı ayırmak isteyen 2 kişi tabancayla vuruldu
İnegöl'de muhtarlık binasında büyük hasar. Hırsızlık mı, vandalizm mi? Yerel Haberler
İnegöl'de muhtarlık binasında büyük hasar. Hırsızlık mı, vandalizm mi?
Son dakika... İliç'teki maden faciasında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı Gündem
Son dakika... İliç'teki maden faciasında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Ardahan’da yeniden seçim olmayacak. CHP'nin sevinci, AK Parti'nin hayal kırıklığı Siyaset
Ardahan’da yeniden seçim olmayacak. CHP'nin sevinci, AK Parti'nin hayal kırıklığı