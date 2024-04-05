Fenerbahçe'den Süper Kupa hakkında yeni karar. TFF ikinci darbeyi yedi

Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'den Süper Kupa hakkında yeni karar. TFF ikinci darbeyi yedi
Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkacağını açıklayan Fenerbahçe flaş bir karar daha aldı.

7 Nisan Pazar günü Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında Şanlıurfa’da oynanacak Süper Kupa öncesi sarı-lacivertlilerden bir flaş hamle daha geldi.

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Daha öncesinde Süper Kupa’ya U19 takımı ile çıkacağını açıklayan Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısına katılmama kararı aldı.

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Yönetimin U19 ile çıkma kararını duyuran Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız. Süper Kupa maçı 90 dakika sürmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

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