Trabzonspor başlattı Fenerbahçe cevap verdi. TFF iki oyuncu için resmen harekete geçti

Kaynak: AA
Trabzonspor başlattı Fenerbahçe cevap verdi. TFF iki oyuncu için resmen harekete geçti
Olaylı derbinin tartışmaları devam ederken Trabzonspor ve Fenerbahçe'den karşılıklı jestler geldi.

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ederken iki kulüpten de karşılıklı bir jest geldi.

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Derbinin ardından TFF’nin Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu’na başvuruda bulunan Trabzonspor Fenerbahçeli Serdar Dursun’u derbideki centilmen hareketleri nedeniyle "mart ayı fair play ödülü"ne aday gösterdi.

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Bordo-mavililerin bu şık hareketine aynı incelikte karşılık veren Fenerbahçe ise Trabzonsporlu Eren Elmalı’yı aynı ödüle aday gösterdi.

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İki ekibinde yaptığı başvuruların kendilerine ulaştığını belirten TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Ali Erten, kararı en kısa sürede vereceklerini duyurdu.

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