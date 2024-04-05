Hande Baladın nefes kesti bakın kime sarıldı? Öpücüklere boğuldu

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Hande Baladın nefes kesti bakın kime sarıldı? Öpücüklere boğuldu
Vakıfbank'ı eleyerek finale yükselen Eczacıbaşı'nda Hande Baladın'ın hareketi olay oldu.

Vodafone Sultanlar Voleybol Ligi’nde Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank’ı iki maçta da mağlup ederek ilk finalist olmayı başardı.

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Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Hande Baladın, “Harika bir mücadele sonunda finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Vakıfbank’ı da mücadelesinden dolayı tebrik ederim. Bütün sezon üst düzey bir mücadele verdik ve sonunda hedeflediğimiz yer alan finale yükselme başarısı gösterdik. İki maçı en üst düzey konsantrasyonla oynadık. Yüksek bir direnç gösterdik. Tüm takım arkadaşlarımın da ritmini bulduğunu söyleyebilirim. Şu an tek hedefimiz şampiyonluk. Umuyorum ki taraftarımıza şampiyonluğu getiririz.” dedi.

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Hande maçtan sonra hemen kenara gelerek Gözde Kırdar'a sarılrı. Gözde Kırdar da Hande'yi öpücüklere boğdu.

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