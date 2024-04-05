Ali Koç istedi. FIFA olaya el attı. TFF şimdi yandı

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Ali Koç istedi. FIFA olaya el attı. TFF şimdi yandı
FIFA alt liglerde ortaya çıkan bahis skandallarının ardından harekete geçti

Youtube’da yayınlanan “Gol var mı?” programında konuşan ünlü gazeteci Emrah Kayalıoğlu gündemi sarsacak bir iddiada bulundu.

Ali Koç’un geçtiğimiz aylarda açıkladığı alt liglerdeki bahis skandalı ile ilgili FIFA’nın harekete geçtiğini belirten Emrah Kayalıoğlu yetkililerin olayı araştırmak üzere Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

İşte Emrah Kayalıoğlu'nun açıklamaları:

"FIFA yetkilileri 13-14 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye gelecek. Benim aldığım bilgiye göre FIFA yetkilileri olacak ancak UEFA yetkililerinin de olduğu karma bir heyet olabilir. Gelen heyet Türkiye'ye alt liglerdeki bahis konularıyla ilgili kalın bir dosya ile geliyor. Maç sayısının 3 hane ve üzeri olduğu söyleniyor."

Türkiye Futbol Federasyonu bu tip bahis manipülasyonları ile ilgili ya da bir maça yönelik abartılı bahis oynanması ile ilgili bir sistem kurmuştu. Orada acayip bir şey dönse bunun tepsit edilmesi gerekirdi.

Uluslararası sistemle ve Türkiye'nin bu sistemi arasında nasıl bir sistemsel çatışma var o bilgiye henüz ulaşamadım ama kabarık bir bahis dosyasıyla gelecekler. Bu da yalnızca bahis dosyasıyla sınırlı değil. Futbol Federasyonu'nun özerkliği konusunda da yine sıkıntı yaşandığı gelen bilgiler içinde var."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

"Bakın alt liglerde müthiş bir bahis olayı var. Tanık olarak çağırıldık. Soruşturma açıldı. Heyecanlandık, umutlandık! İçişleri Bakanımız bu konuda ciddi, konu müthiş bir savcıya verilmiş. Tam ikinci dalga olacaktı, savcının Erzurum'a tayini çıktı! Ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum"

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