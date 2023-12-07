Fenerbahçe'ye Özbek çıkarması

Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği organizasyon kapsamında Özbekistan Futbol Federasyonu ile Özbekistan futbol kulüplerinin yöneticilerinden oluşan futbol heyeti, Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kulübün farklı departmanlarındaki yönetim biçimleriyle ilgili bilgiler almak amacıyla ziyarete gelen ekip, Ülker Stadyumu ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi.

Kulüp yetkilileri tarafından Özbek futbol delegasyonuna scouting, kadro planlaması, pazarlama ve biletleme konularında sunumlar yapıldığı bildirildi.



ÇOK ÖZEL BİR KULÜP

Ziyaretle ilgili kulüp televizyonuna konuşan Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi Uluslararası İlişkiler Direktörü Zokhirjon Akramkhonov, Fenerbahçe'nin tecrübelerinden faydalanmak için geldiklerini belirterek "Fenerbahçe Avrupa'da örnek alınabilecek bir kulüp. Çok özel bir tarihe ve en ateşli taraftarlara sahip. Bizim kulüplerimiz için de örnek teşkil ediyor. Bu yüzden Özbekistan futbol heyeti olarak buradaki sunumları dinlemeye ve her departman için pek çok yönetim biçimi öğrenmeye geldik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile yapılacak iş birliğinin kendilerini için onur verici olduğunu ifade eden Akramkhonov, "Hem Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük spor kulübü hem de Türk vatandaşları bizim kardeşimiz. Futbol ile böyle bir köprü inşa ettiğimiz için çok mutluyuz. İleride daha büyük projelerde birlikte olmak dileği ile tekrardan teşekkür ederiz." yorumunda bulundu.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi.