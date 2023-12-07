Fenerbahçe'nin yıldızı antrenmana çıkmadı! Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yıldızı antrenmana çıkmadı! Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık tutuldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki çalışma, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

KING, RAHATSIZLANDIĞI İÇİN ÇALIŞMADA YOKTU
Gribal enfeksiyonu olan Joshua King antrenmana katılmadı. Sakatlıkları süren Miha Zajc ile Rodrigo Becao da idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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