Fenerbahçe'den İtalya çıkarması. Branco Boşnak yıldız için gidiyor

Fenerbahçe, yaz başından beri devam eden Rade Krunic'e olan ilgisi için girişimlerini hızlandırdı ve yeni gelişmeler yaşandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den İtalya çıkarması. Branco Boşnak yıldız için gidiyor

Milan ile yeni sözleşme imzalamayan ve 1 milyon Euro net maaşı olan Krunic, bu maaşın Fenerbahçe'nin önerdiği net 2.5 milyon Euro civarında olmasını talep etti. Krunic cephesi ile Milan arasındaki birçok görüşmeye karşın ortak noktada buluşulamadı.

Yaz aylarında da Fenerbahçe'ye gitme isteği olan ancak Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin ilk 11 garantisi vererek takımda tuttuğu Krunic, giderek azalan rolü dolayısıyla da ayrılmayı kafasına koydu. Milan yönetimine de ayrılık isteğini ileten Boşnak orta saha, Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık sağlanmasını istedi.

Milan'ın yaz aylarında 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Krunic için La Gazzetta, Fenerbahçe'nin sözlü şekilde 5 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. Ayrıca, bu teklifin 5'den bonuslarla birlikte 7-8'e çıkabileceği yazıldı. Milan'ın ise 15 milyon Euro'luk isteğini 10'a düşürdüğünü belirtti.

EN KISA SÜREDE MASAYA OTURULACAK
Yağız Sabuncuoğlu ise Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Rade Krunic transferinde görüşmeleri ilerletmek için kısa süre içerisinde Milano'ya gideceğini ve masaya oturacağını yazdı.

Milan'ın 2019 yazında 8.6 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den transfer ettiği defansif orta saha, bu sezon 14 resmi maçta 896 dakika süre aldı.

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