Yattara'nın ilk maçında hakeme yumruk. Saniye saniye saldırı anı

Süper Lig'de Trabzonspor'da uzun süre oynayan ve Sivas Süper Amatör Ligi takımlarından İmranlıspor'a giden 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara'nın ilk amatör maçı, bir futbolcunun hakeme yumruk atmasıyla tatil oldu.
İmranlıspor-Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü maçı Cumhuriyet Üniversitesi Stadı'nda yapıldı. 68. dakikada Gineli futbolcu İbrahim Yattara oyuna dahil oldu.
Yattara oyuna girdikten 2 dakika sonra Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü kaptanı Emre Uyanık, rakip takım oyuncusunun sahayı geç çıkmasına itiraz etti.
Maçın hakemi Batuhan Bolat, Uyanık'a kırmızı kart çıkaracağı anda futbolcunun yumruklu saldırısına maruz kaldı. Bolat yerdeyken yardımcı hakemler ve futbolcular arasında kısa bir kavga çıktı.
Polisler sahaya girerek kavgayı ayırdı. Maçın hakemi Batuhan Bolat maçı tatil etti. Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü kaptanı Uyanık polislerce gözaltına alındı.