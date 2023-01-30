Beşiktaş Karagümrük maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve istasyon koşularıyla başlayan idman, 5’e 2’nin ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında, yarın (31 Ocak) saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.