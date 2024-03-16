Beşiktaş maçında kırmızılı kadın yeniden göründü

Selahattin Ekrekli
Beşiktaş maçında kırmızılı kadın yeniden göründü
Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş tribünlerinde dikkat çeken görüntü...

Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş henüz 5. dakikada 1-0 geriye düştü.

Siyah Beyazlı tribünde taktik veren kırmızı polarlı bir taraftar objektiflere takıldı.

Beşiktaş'ın maçlarını kaçırmayan fanatik Siyah Beyazlı seyircinin heyecanlı halleri gözlerden kaçmadı.

2-0 oldu

Beşiktaş - Antalyaspor maçının 36. dakikasında VAR'dan gelen uyarı sonrası Antalyaspor penaltı kazandı.

Hakem Burak Pakkan, Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan pozisyon ve VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti.

Gedson Fernandes ile Bahadır Öztürk arasındaki pozisyonu izleyen Burak Pakkan, VAR izlemesi sonrası penaltı kararı verdi ve Gedson Fernandes sarı kart gördü.

Antalyaspor'da topun başına geçen Adam Buksa 38. dakikada takımını 2-0'a getirdi.

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