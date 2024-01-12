Beşiktaş'ta üyelikler incelemeye alındı

Siyah Beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, geçmişteki tüzüğe aykırı üyelik işlemleri hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Resmi açıklamada, denetim kurulunun bu konuda çalışmalara başladığı vurgulandı.

İşte Beşiktaş’ın yaptığı açıklama:

Geçmiş dönemlerdeki üyelik başvuruları ve kabullerinin kulüp tüzüğümüze uygun olmadığı yönünde yönetim kurulumuza ulaşan bilgiler üzerine, denetim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda, iddiaların araştırılması için harekete geçilmiştir.

Bu kapsamda, Seçme Sicil Kurulu’nun 2023 yılına ait üyelik dosyalarının bulunduğu klasörler, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat’ın talimatıyla, Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Ekrem Keçoğlu ve Sayın Kadir Kılıç tarafından 29.12.2023 tarihinde noter huzurunda teslim alınmıştır.

Bu klasörler, güvenli bir şekilde korunmaktadır.

Toplamda 147 klasör, iki kutu içindeki evraklar ve 13 adet lastikli dosya, Denetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan Tiryaki’nin başkanlığında kurulacak olan ortak inceleme komisyonuna 12.01.2024 tarihinde teslim edilmiştir.

Kamuoyu, süreç hakkında bilgilendirilecektir.