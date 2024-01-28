Beşiktaş Sivas deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Sivas deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos kararını verdi
Beşiktaş, Süper Lig'de bugün Sivas'ta Sivasspor karşısına çıkacak. Sivasspor-Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de 23. hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş, bugün Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Saat 16.00'da başlayacak maçır hakemi Ali Şansalan.

Siyah beyazlı takımda tam 8 futbolcu bugün yok.

Masuaki ve Aboubakar Afrika Kupası'nda. Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in uzun süreli sakatlıkları bulunuyor. Mert Günok ile Tayfur Bingöl de sarı kart cezalısı. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut'un da oynayamayacakları açıklanmıştı.

Beşiktaş'ın Sivasspor maçında Necip ve Gedson da kart görkeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.

Siyah beyazlı takımın hocası Fernando Santos, sahaya süreceği ilk 11'i şöyle belirledi:

Ersin, Svensson, Colley, Zaynutdinov, Umut, Rashica, Necip, Salih, Gedson, Muleka, Cenk.

Sivasspor 11'inin de şu şekilde olması bekleniyor:

Ali, Uğur, Appindangoye, Camara, Achilleas, Mehmet, Murat, Abdulkadir, Emrah, Manaj, Koita.

Beşiktaş:

Son Haberler
Erzurum'da kara yoluna çığ düştü Yaşam
Erzurum'da kara yoluna çığ düştü
Muharrem İnce'den CHP'ye ‘ittifak’ tepkisi: Bir ilçe belediye başkanlığı mı veremediniz? Ayıp değil mi? Siyaset
Muharrem İnce'den CHP'ye ‘ittifak’ tepkisi: Bir ilçe belediye başkanlığı mı veremediniz? Ayıp değil mi?
Sobadan çıkan yangında ev alevlere teslim oldu: Anne kurtarıldı, oğlu hayatını kaybetti Yaşam
Sobadan çıkan yangında ev alevlere teslim oldu: Anne kurtarıldı, oğlu hayatını kaybetti
Eren Erdem'den İzmir adayı için ‘Mehmet Cengiz’ iddiası: Tunç Soyer harcanmak üzere, Cemil Tugay aday yapılırsa belge paylaşacağım Gündem
Eren Erdem'den İzmir adayı için ‘Mehmet Cengiz’ iddiası: Tunç Soyer harcanmak üzere, Cemil Tugay aday yapılırsa belge paylaşacağım
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem Gündem
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Riyad uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı: Kargo bölümünden ‘yardım edin’ sesleri duyuldu iddiası Yaşam
Riyad uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı: Kargo bölümünden ‘yardım edin’ sesleri duyuldu iddiası