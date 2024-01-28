Beşiktaş Sivas deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos kararını verdi

Süper Lig'de 23. hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş, bugün Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Saat 16.00'da başlayacak maçır hakemi Ali Şansalan.

Siyah beyazlı takımda tam 8 futbolcu bugün yok.

Masuaki ve Aboubakar Afrika Kupası'nda. Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in uzun süreli sakatlıkları bulunuyor. Mert Günok ile Tayfur Bingöl de sarı kart cezalısı. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut'un da oynayamayacakları açıklanmıştı.

Beşiktaş'ın Sivasspor maçında Necip ve Gedson da kart görkeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.

Siyah beyazlı takımın hocası Fernando Santos, sahaya süreceği ilk 11'i şöyle belirledi:

Ersin, Svensson, Colley, Zaynutdinov, Umut, Rashica, Necip, Salih, Gedson, Muleka, Cenk.

Sivasspor 11'inin de şu şekilde olması bekleniyor:

Ali, Uğur, Appindangoye, Camara, Achilleas, Mehmet, Murat, Abdulkadir, Emrah, Manaj, Koita.

Beşiktaş: