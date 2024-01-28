Arda Güler siftah yaptı. Oyuna girdi Real Madrid gol attı

İspanya La Liga'da; Real Madrid 22. hafta mücadelesinde Las Palmas ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid; 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

Las Palmas, 53. dakikada Javier Munoz'un attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti.

65'te Vinicius Junior skora denge getirdi.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde Arda Güler, Rodrygo'nun yerine oyuna girdi.

Milli futbolcumuz ligde ilk kez Real Madrid formasıyla şans buldu.

Arda'nın oyuna girmesinden 3 dakika sonra Real Madrid golü buldu. Tchouameni; İspanyol devini 2-1'lik üstünlüğe ve galibiyete taşıdı. Real Madrid bu sonuçla zirveye yerleşti.

​​​​​​ Arda Güler 90+8. dakikada gole çok yaklaştı. Joselu'nun ara pasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Arda Güler, topu ayağından açınca Real Madrid bir golden oldu.

Karşılaşmanın ardından Arda Güler, Real Madrid'in sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Arda Güler, "Merhaba Real Madrid taraftarları. LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Haydi daha fazlasını yapalım. Hala Madrid." ifadelerini kullandı.