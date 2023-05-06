Beşiktaş söke söke kazandı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Beşiktaş, Antalya'da maça beklenmedik derecede kötü başladı. Galatasaray derbisindeki takım değildi sanki bu. Bambaşka bir takımdı. Üstlerinde siyah beyaz formalar olmasa "Bu takım Beşiktaş" diyemezdi kimse.

Gerçi ilk yarıda Antalyaspor da oynatmadı Beşiktaş'ı. Kanatları kapattı. Ortada kalabalık kaldı. Defansta açık vermedi. Beşiktaş'ın pas yollarını tıkadı.

Siyah beyazlı takım ilk yarıyı neredeyse pozisyon bulamadan tamamladı. Üstelik Antalyaspor, 32. dakikada Fernandao'nun ortasına iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafa vuruşuyla öne de geçti.

Şenol Güneş, ikinci yarıya Maxim'in yerine Onur Bulut'u alarak çıktı.

Dakikalar ilerledikçe de Beşiktaş Beşiktaş gibi oynamaya başladı.

Gedson da oyuna ağırlığını koydu bu yarıda, Redmond da. 54. dakikada Masuaku'nun kornerden yaptığı ortaya kafayı vuran Aboubakar beraberliği sağladı.

Beşiktaş Rosier'in yerine Tayfur Bingöl'ün girmesinden sonra daha da baskılı oynamaya başladı.

Antalyaspor'da özellikle orta sahada bazı oyuncuların artık yorulduğu görülüyordu ama Nuri Şahin göremedi bunu. Göremeyince de faturasını ödedi.

84. dakikada maçın kader anlarından biri yaşandı. Gole giden Gedson'u düşüren Bünyamin'in kırmızı kartla oyun dıyında kalmasının ardından, Redmond'un ortası Antalyaspor ceza alanını karıştırdı. O ana kadar sahada pek gözükmeyen Cenk Tosun müthiş bir vuruşla öne geçirdi takımını.

89. dakikada da müthiş bir Aboubakar golü izledik. Tayfur Bingöl topla ceza alanına kadar girdi, ceza sahası çizgisindeki Aboubakar'a çıkardı. Aboubakar'ın füzesi kale direğine çarpıp filelere gitti.

Beşiktaş iyi başlamadığı maçı iyi bitirdi.

Önemli bir galibiyetti bu. Üstelik geriye düştükten sonra söke söke kazanması önemliydi.

Şampiyonluk şansı az da olsa umudunu taşıdı son haftalara.

Derbi galibiyetinden sonra böylesine önemli bir deplasmandan 3 puanla dönmek kolay iş değil. Tebrikler Beşiktaş'a.