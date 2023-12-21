Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynana maçı Alanyaspor 3-1 kazandı.
Beşiktaş 9. dakikada Omar Colley ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor 38. dakikada Yusuf Özdemir ile karşılık verdi. 86'da Janvier ve 90'da Carlos Eduardo ile 2 gol daha bulan Alanya maçı 3-1 kazandı.
Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Siyah-Beyazlılar ayrıca Fenerbahçe'den sonra Alanyaspor'a da mağlup olarak Kasım 2021'den sonra ilk kez evinde üst üste 2 kez yenildi.
Alanyaspor da Beşiktaş'ı deplasmanda 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı. Siyah-Beyazlı takım bu sonuçla 26 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada tamamladı. Alanyaspor ise puanını 17'ye çıkardı.
Beşiktaşlı futbolcular ağır mağlubiyetin ardından tribünlere gidip özür diledi.
Ancak Siyah-Beyazlı taraftarlar futbolculara olan tepkilerini daha da artırdı.
İşte karşılaşmanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları anlatan fotoğraflar