Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları

Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları
Kaynak: Haber Merkezi
Alanyaspor maçı sonrası özür dileyen futbolcular daha büyük tepkiyle karşılaştı. Beşiktaş maçında yaşananlar Yeniçağ objektiflerine böyle yansıdı.
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 1

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynana maçı Alanyaspor 3-1 kazandı.

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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 2

Beşiktaş 9. dakikada Omar Colley ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor 38. dakikada Yusuf Özdemir ile karşılık verdi. 86'da Janvier ve 90'da Carlos Eduardo ile 2 gol daha bulan Alanya maçı 3-1 kazandı.

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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 3

Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Siyah-Beyazlılar ayrıca Fenerbahçe'den sonra Alanyaspor'a da mağlup olarak Kasım 2021'den sonra ilk kez evinde üst üste 2 kez yenildi.

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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 4

Alanyaspor da Beşiktaş'ı deplasmanda 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı. Siyah-Beyazlı takım bu sonuçla 26 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada tamamladı. Alanyaspor ise puanını 17'ye çıkardı.

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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 5

Beşiktaşlı futbolcular ağır mağlubiyetin ardından tribünlere gidip özür diledi.

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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 6

Ancak Siyah-Beyazlı taraftarlar futbolculara olan tepkilerini daha da artırdı.

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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 7

İşte karşılaşmanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları anlatan fotoğraflar

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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 8
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 9
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 10
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 11
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 12
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 13
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 14
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 15
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 16
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 17
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 18
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 19
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 20
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 21
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 22
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 23
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 24
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 25
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 26
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 27
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 28
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 29
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 30
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 31
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 32
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 33
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 34
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 35
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 36
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 37
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 38
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 39
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 40
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 41
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 42
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 43
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 44
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 45
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 46
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 47
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 48
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 49
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 50
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 51
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 52
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 53
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 54
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 55
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 56
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 57
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 58
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 59
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 60
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 61
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 62
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 63
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 64
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 65
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 66
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 67
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 68
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 69
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 70
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 71
72/77
Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 72
73/77
Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 73
74/77
Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 74
75/77
Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 75
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 76
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Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları 77
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