Fatih Tekke: sadece 3 puan aldık abartmaya gerek yok

Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke deplasmanda 3-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke’nin sözleri şu şekilde

"İLK DEFA GÖRDÜM"

"Çok ciddi bir enerjiyle oynadık. İlk yarı tam istediğimiz gibiydi. Oyunun büyük bölümünde gayet iyi oynamaya çalıştık. Yediğimiz gol, konuşulacak bir gol. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey. Neticesinde 1-0 oldu ama bırakmadık. Ön alan baskımız iyiydi. Bazen delindiğimiz anlar oldu, pozisyon verdik onlarda ama çok fazla değil. İkinci yarı, beklediğimin dışında başladı. Beşiktaş'ın baskısı vardı. Geçişten iki gol bulduk. Beşiktaş takımı, ne olursa olsun 3-1 ile 3 puan almak önemliydi. Giren oyuncular çok ciddi enerji koydular."

"ABARTMAYA GEREK YOK"

“Sadece 3 puan kazandık evet ama öne doğru yaptığımız savunmada başarılı olduk. Birkaç ikinci topta başarısızdık. Genel hatlarıyla enerjiden memnunum. İkinci yarının 3'te 2'sinden memnun değilim. Moral motivasyon açısından önemli 3 puandı. Pazartesi günü evimizde çok önemli bir maç oynayacağız. Umarım bundan daha fazla enerji koyarız. Normalleşmeye doğru gidiyoruz. Sadece 3 puan aldık, arada farklar çok yok ama abartmaya gerek yok."

"BÖYLE BİR SONUÇ BEKLEMİYORDUM"

"İyi hazırlandık. Oyuncuların performansı, isteği, beraber hareket etmesi önemli. Bugün biraz takımım sertleşti ama yeterli değil. Oyuncularımın potansiyeli yüksek. Galibiyetten sonra olumlu şeyler konuşulur ama olumsuz taraflar da var. Normalleşmeye girdik ama bu bir süreç işi. Oyuncunun hocasını, hocanın oyuncusunu tanıması... Birçok parametre var. Sadece içerideki Gaziantep maçı çok iyi oynadık, puan alamadık. Beklediğim sonuçlar devam ediyor. Bugün böyle bir sonuç beklemiyordum ama puan ve puanlar için oynama cesareti gösterecektik, gösterdik. Ben oyuncularıma devamlı 'Kazanınca siz kazanacaksınız, kaybedince ben kaybedeceğim.' diyorum. İnanınca her şey mümkün. Ben oyuncularıma inanıyorum. Onlar iyi futbolcu. 3 puanı kazandık. Uzatmaya gerek yok. Gerçi çok uzattım. Şimdi önümüzde pazartesi günü çok önemli bir maç var. Kazanınca bu maç değerli olacak. Hemen çalışmalara başlayacağız."