Ahmet Çakar bombayı patlattı. İsmail Kartal oyuncularla birbirine girdi. Ana avrat küfürler

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Olympiakos ile mücadele etti.

Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada normal süreyi sarı-lacivertliler 1-0 önde bitirdi.

Genel skorun 3-3 olması nedeniyle önce uzatmalara sonrasında penaltılara gidilirken Fenerbahçe seri atışlar sonucunda rakibine 4-3 mağlup oldu.

Bu sonuç ile birlikte Fenerbahçe’nin Avrupa macerası son buldu.

Sarı-lacivertlilerin elenmesinin yankıları devam ederken BTV Youtube kanalında Ahmet Çakar’dan flaş bir iddia geldi.

Maçın 60. Dakikasında yaptığı değişiklikler ile eleştirilen İsmail Kartal ile oyundan çıkan futbolcuların tartışını söyleyen Ahmet Çakar Fred’in İsmail Kartal’a ana avrat küfrettiğini söyledi.

İşte Ahmet Çakar’ın açıklamaları:

“İlk maçta 60'da doğruyu buluyorsun maçı 3-2'ye getiriyorsun, bu hafta 60'da skandal hatalar yapıyorsun 3 yıldızı (Fred, İrfan Can, Dzeko) oyundan çıkarıyorsun. Son dakika bilgilerine göre İsmail Kartal soyunma odasında hışımla giriyor, oyuncularına sahip çıkması gereken İsmail Kartal oyuncularıyla karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal soyunma odasına giderken bazı yabancı futbolcuların İsmail Kartal'a çok ağır tepkisi olmuş. Fred ve Tadic büyük bir tepki göstermiş, özellikle Fred ana avrat küfür etmiş İsmail Kartal'a”