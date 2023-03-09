Beşiktaş'a ceza yağdı. PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'a ve bir çok kulübe ceza yağdı.

Açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 09.03.2023 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. hakkında, 02.02.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. ’nin, 05.03.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 408, GÜNEY ALT TRİBÜN 121, 123, GÜNEY ÜST TRİBÜN 423 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- CORENDON ALANYASPOR Kulübü sporcusu LEROY JOHAN FER’in, 03.03.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 04.03.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY ALT D ve E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN ÜST D ve MARATON TRİBÜN I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- SAKARYASPOR A.Ş. ’nin, 05.03.2023 tarihinde oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 32.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN T, Ş, S, R bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. ’nin, 04.03.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 221A ve 221B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. antrenörü MEHMET ALPER AKICI’nın, 05.03.2023 tarihinde oynanan TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-PAZARSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ISPARTA 32 SPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKAN YILMAZ’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ISPARTA 32 SPOR Kulübü antrenörü SERDAL KURT’un, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BURSASPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarları ile mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle FDT’nin 52/2., 46. ve 10/2. maddesi uyarınca 8 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AŞKIN DEĞİRMENCİ’nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AYBARS TÜRKKAN’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,

12- MENEMEN FK teknik sorumlusu ÖZDEN TÖRAYDIN’ın, 05.03.2023 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BC GROUP AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan BC GROUP AĞRI 1970 SPOR-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BC GROUP AĞRI 1970 SPOR Kulübü idarecisi AHMET YILDIRIM’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BC GROUP AĞRI 1970 SPOR Kulübü idarecisi AHMET YILDIRIM’ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KARŞIYAKA Kulübü antrenörü ATİLLA GÜNEŞ’in, 05.03.2023 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- HACETTEPE 1945 SPOR Kulübü antrenörü SERDAR ŞAHİN’in, 05.03.2023 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HACETTEPE 1945 SPOR Kulübü sporcusu ADEM KABA’nın, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- AMASYASPOR FK ’nın, 05.03.2023 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR Kulübünün, 05.02.2023 tarihinde oynanan ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR-BC GROUP AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü kaleci antrenörü SEMİH DÜLGER’in, 05.03.2023 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- 23 ELAZIĞ FK antrenörü KEMAL TÜRK’ün, 05.02.2023 tarihinde oynanan YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR-23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- 23 ELAZIĞ FK görevlisi KAMİL ÇETİNTAŞ’ın, 05.03.2023 tarihinde oynanan 23 ELAZIĞ FK-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 23 ELAZIĞ FK teknik sorumlusu ABDULSAMET ERDEM’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK ’nın, sporcusu TUĞKAN KAMIŞOĞLU hakkında, 05.03.2023 tarihinde oynanan 23 ELAZIĞ FK-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin kabulüne, FDT 'nin 86/3. maddesi uyarıncaKIRMIZI KART VE CEZAİ UYGULAMALARININ KALDIRILMASINA,

Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK sporcusu ÖZGÜN ALİ KÖKLÜ’nün, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KINAY BULVARSPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan KINAY BULVARSPOR-BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KINAY BULVARSPOR Kulübü sporcusu HALİL CAN AYAN’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. ’nin, 05.03.2023 tarihinde oynanan KINAY BULVARSPOR-BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ARMONİ ALANYA KESTELSPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan ARMONİ ALANYA KESTELSPOR-KARAMAN FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARMONİ ALANYA KESTELSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- KARAMAN FK ’nın, 05.03.2023 tarihinde oynanan ARMONİ ALANYA KESTELSPOR-KARAMAN FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAMAN FK’nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü sporcusu BURAK SERES’in, 05.03.2023 tarihinde oynanan AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR-KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- MUŞ 1984 MUŞSPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan NİĞDE ANADOLU FK-MUŞ 1984 MUŞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Av. Mehmet SAĞLAM

PFDK Başkanı