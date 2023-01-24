Beşiktaş'a transferde kötü haber. Genç yıldızı ellerinden kaçırdılar

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Ara transfer döneminde on numara mevkiine takviye yapmak isteyen Beşiktaş rotayı 18 yaşındaki İsrailli oyuncu Oscar Gloukh’a çevirmişti. Maccabi Tel Aviv formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 6 gol ve 7 asist kaydeden Oscar Gloukh bu istatistiklerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Beşiktaş’ın transferde gözdesi olan İsrailli genç yıldızdan kötü haber geldi.

MENAJERŞ YENİÇAĞ'A KONUŞTU

Oscar Gloukh’un menajeri Shahar Greenberg Yeniçağ’a konuştu. Menajer Greenberg İsrailli genç yıldızın Avusturya ekiplerinden Red Bull Salzburg’a imza attığını açıkladı.

OSCAR GLOUKH KİMDİR?

1 Nisan 2004 tarihinde Rehovot'ta dünyaya gelen Oscar Gloukh profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Maccabi Tel Aviv'de start verdi.

İsrail A Milli Takımı'nda 2 maçta 1 gol kaydeden Oscar Gloukh, İsrail U-21 Milli Takımı adına 4 müsabakaya çıktı. İsrail U-19 Milli Takımı'nda 16 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran genç futbolcu, 3 maça çıktığı İsrail U-18 Milli Takımı'nda ise 1 gole imza attı.

A Takım seviyesinde Maccabi Tel Aviv formasını 32 maçta terleten Oscar Gloukh rakip fileleri 9 kez havalandırıp, 7 golün de pasını vererek genel toplamda 16 gole etki etti.

Orijinal pozisyonu forvet arkası olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, merkez orta saha pozisyonunda da görev yapabiliyor.

1.70 boyundaki futbolcu her iki ayağını da etkili kullanıyor.

İsrailli futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Oscar Gloukh İsrail A Milli Takımı'ndaki ilk maçına 17 Kasım 2022 tarihinde Zambiya'ya karşı oynanan özel maçta çıktı.