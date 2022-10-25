Asisti yaptı. Valerien Ismael ceza verir gibi oyundan aldı

Bu maçta siyah-beyazlı takımın formasını giyen Jackson Muleka büyük bir şok yaşadı.

Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan Muleka, henüz ilk dakikada Wout Weghorst'un attığı golde asisti yapan isim oldu.

4 gol atan Muleka bu sezonki ilk asistini yaptı. Fakat; futbolcu ikinci yarı öncesinde yerini Nathan Redmond'a bıraktı. Muleka oyunda kaldığı süre içinde 1 şut pası verirken, 16 kez topla buluştu ve yüzde 60 pas isabeti sağladı.