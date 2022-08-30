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Beşiktaş’ın şov gecesi! Kartal zirveye uçtu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ilk yarıda Muleka (2) ve Weghorst'un attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 00:02
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Beşiktaş’ın şov gecesi! Kartal zirveye uçtu

Beşiktaş’ın şov gecesi! Kartal zirveye uçtu
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Müsabaka, 3-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle noktalandı.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 12 ve 42. dakikalarda Muleka ve 29. dakikada Weghorst'tan geldi.

Demir Grup Sivasspor adına Seba'nın 86. dakikada kaydettiği gol puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten ve 5 averaja ulaşan Beşiktaş, dördüncü hafta sonunda ligde liderlik koltuğuna oturdu.

2 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor ise 16. sırada kaldı.

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