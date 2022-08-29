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  • Trabzonspor Galatasaray maçında Okan Buruk ve Avcı'nın oyunu nasıl okuyamadığını açıkladı

Trabzonspor Galatasaray maçında Okan Buruk ve Avcı'nın oyunu nasıl okuyamadığını açıkladı

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 14:44
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İki teknik direktörün de Trabzon Galatasaray derbisinde oyunu nasıl okuyamadığını Nöbetçi Futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

Trabzonspor Galatasaray maçında Okan Buruk ve Avcı'nın oyunu nasıl okuyamadığını açıkladı
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Rakibiniz Trabzonspor'da;

Kaleci Uğurcan Çakır ile;

10 numara pozisyonunda oynayabilen

Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür yok...

Peki siz Galatasaray Teknik Direktörü 

Okan Buruk olarak ne yapmalıydınız?

Dries Mertens veya Haris Seferovic'ten birini kenara alıp;

Emre Akbaba veya Emre Kılınç'tan biriyle oynamalıydınız...

Dries Mertens'i ikinci bir santrfor gibi 

Ümraniye maçında 10 numara gibi oynatabilirsiniz;

Skoru da alabilirsiniz;

Ancak Trabzonspor'a karşı olmaz...

Çok eleştirilen Haris Seferovic ise

Benfica'da Joao Felix ve Afonso Pizzi ile oynadı;

Galatasaray'daki orta sahadaki oyuncu kapasitesi ise

Haris Seferovic klasının altında kalıyor...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; 

1 dakika bile süre vermediği Emre Kılınç'ın yerine

Barış Alper Yılmaz'dan ne bekledi 

Anlamak zor...

Galatasaraylıların beğenmediği Sergio Oliveira'ya;

Roma'da Jose Mourinho;

Galatasaray'da Okan Buruk hükmediyor;

Adam ne yapacağını bilemiyor...

Okan Buruk bu yanlışları yapar da;

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Hiç altta kalır mı?

Madem Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür yok;

Sol tarafa Enis Bardhi'yi çek;

Sağ tarafa Mahmoud Trezeguet'yi al 

10 numaraya Dorukhan Toköz'ü alıp

Jean-Philippe Gbamin'le maça başla;

Oyunun gidişatına göre

Djaniny Semedo'yla

Maçı çevirmeye çalış... 

Galatasaray Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'yla

Goller kaçırdı;

Genç kaleci Muhammed Taha Tepe kurtardı..

Trabzonspor da Enis Bardhi ve Mahmoud Trezeguet ile kaçırdı;

Kaleci Fernando Muslera kurtardı...

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme;

Ve Edin Visca'nın yoklukları

Hala aranıyor...

Bu yüzden de Andreas Cornelius

Formsuz gözüküyor...

Sonuç olarak Galatasaray ve Trabzonspor

1'er puan aldı

2'şer puan kaybetti...

Her iki takıma da önümüzdeki maçlarında başarılar diliyorum

(Tansu Sarı)

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