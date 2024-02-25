Burak Yılmaz'ın ne yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş'tan ayrıldı Kayseri'yi ayaklandırdı. Mirza Şeker yazdı

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Burak Yılmaz'ın ne yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş'tan ayrıldı Kayseri'yi ayaklandırdı. Mirza Şeker yazdı
Mirza Şeker, Kayserispor ile çıkış yakalayan teknik direktör Burak Yılmaz'ı yazdı...

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz, tecrübeli teknik adamın ayrılığı sonrası takımın başına geçirilmişti.
6 Ekim 2023'te istifa eden Şenol Güneş yerine 10 Ekim'de teknik sorumlu oldu.
38 yaşındaki Burak Yılmaz, Süper Lig'de 4 maça çıkarken, Konferans Ligi'nde 2 müsabakaya çıktı.
Söz konusu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet alırken 4 yenilgi yaşadı.
İstanbulspor ve Gaziantep FK'yı yenmeyi başardı. Galatasaray ve Antalyaspor'a ise yenildi.
Konferans Ligi'nde ise çok kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ın başında çıktığı Bodo/Glimt maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.
Ayrıca çıktığı maçlarda 9 kez gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.
Eric Bailly ile yaşadığı olay çok konuşulmuştu.
'Hamına da mamına da' sözleri ise gündem olmuş, bir kaç gün gündemden düşmemişti.
Daha sonrasında ise ayrılık kararı alındı.
Beşiktaş ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, zor durumda olan ve tam 7 maçtır galibiyete hasret bir takımın başına geçti: Kayserispor!
Kayserispor, Recep Uçar ile yollarını ayırdıktan sonra Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı.
Bu bir meydan okumaydı Burak hoca için.
Zor bir mücadele vermesi gerekiyordu.
Çıktığı ilk Antalyaspor sınavından 1-1 beraberlikle ayrıldı ve 7 maç sonra takımına puan kazandırdı.
Daha sonrasında Gaziantep FK ile 1-1, Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı ve çıktığı 3 maçtan da 3 puan çıkarmayı başardı.
Daha sonrasında Başakşehir maçını 3-2 kazandı, ardından evinde ağırladığı Ankaragücü karşısında 2-0'dan 3-2'ye geri dönerek 3 puanı aldı.
Bunlar genç teknik direktör Burak Yılmaz için büyük başarılar.
Takımı 9. sıraya taşımayı ve küme hattından uzaklaştırmayı başardı.
Önünde ise Çaykur Rizespor deplasmanı var.
2 Mart'ta oynanacak maç nasıl tamamlanacak?
Merakla bekliyoruz...
Burak Hoca'ya ise başarılar diliyorum...

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