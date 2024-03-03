Samsunspor'un Başakşehir'e kaybetmesinin en büyük nedenini açıkladı. Mirza Şeker yazdı

Başakşehir ve Samsunspor, Süper Lig'in 28. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'a elenen Başakşehir, alacağı galibiyet ile yeniden moral bulmak istiyordu.

Son 8 lig maçında sadece 1 kez kaybeden (4 galibiyet 3 beraberlik) Samsunspor ise yakaladığı iyi enerjiyi sürdürme hedefindeydi.

Konuk ekip Samsunspor, maçın henüz 3. dakikasında golcüsü Mouandilmadji'nin kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. Kornerde yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.

Oyun sık sık fauller nedeniyle dursa da tehlikeli ataklar yakaladı iki takım da.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ!

Samsunspor, en büyük silahı golcüsü Mouandilmadji'den mahrum kaldı.

Mouandilmadji, Başakşehirli oyuncu Kemen'e sert bir müdahalede bulundu.

Maçın hakemi Buğra Taşkınsoy, VAR'dan çağrıldı ve hakem pozisyonu izledikten sonra golcü oyuncuya direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

Dakika 34'te 10 kişi kalan Samsunspor için işler zora girdi.

Yediği kırmızı kart sonrası kendi yarı alanından çıkmakta oldukça zorlanan Samsunspor, Başakşehir karşısında iyi direnç gösterdi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Aleksic, Başakşehir'i 47. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Hakem, Kemen'in Raman'a faul yaptığını belirtip golü iptal etse de, VAR ekranında pozisyonu izledi ve golü verdi: 1-0

Başakşehir, 10 kişi rakibine karşı üstünlük sağladı ve Samsunspor yarı alanına yerleşti.

Bir oyuncunun eksikliği her şeyi değiştiriyor işte...

KAZANAN TEK GOLLE BAŞAKŞEHİR!

Başakşehir, 34. dakikadan beri 10 kişi oynayan Başakşehir'i 1-0 yendi ve kupa yenilgisinden sonra aldığı galibiyetle moral buldu.

Mouandilmadji'nin kırmızısı, Samsunspor adına her şeyi alt üst etti ve tüm planları bozdu.

Gol yolları eksilince doğal olarak Samsunspor'un mağlubiyeti kaçınılmaz oldu.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 39 yaptı, Samsunspor 33 puanda kaldı.

Samsunspor'un iyi giden formuna Başakşehir dur dedi...

Gerçi kırmızı kart olmasaydı aynı sonuç olur muydu, kestirmek zor...