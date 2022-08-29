Dele Alli'nin sevgilisi tribünde görüntülendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 12 ve 41'de Muleka ve 29'da Weghorst'un attığı gollerle 3-0 önde sürdürüyor.
DELE ALLI'NIN SEVGİLİSİ DE MÜCADELEYİ TAKİP EDİYOR
Beşiktaş'ın yeni sevgilisi Dele Alli'nin sevgilisi Cindy Kimberly Beşiktaş - Sivasspor maçını tribünden takip ediyor.
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