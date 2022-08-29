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Dele Alli'nin sevgilisi tribünde görüntülendi

Beşiktaş - Sivasspor maçında yıldız oyuncunun sevgilisi tribünde görüntülendi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 23:09
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dele Alli'nin sevgilisi Cindy Kimberly Sivasspor maçında tribünde görüntülendi

Dele Alli'nin sevgilisi tribünde görüntülendi
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Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 12 ve 41'de Muleka ve 29'da Weghorst'un attığı gollerle 3-0 önde sürdürüyor.

DELE ALLI'NIN SEVGİLİSİ DE MÜCADELEYİ TAKİP EDİYOR
Beşiktaş'ın yeni sevgilisi Dele Alli'nin sevgilisi Cindy Kimberly Beşiktaş - Sivasspor maçını tribünden takip ediyor.

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