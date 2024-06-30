Beşiktaş'ta 10 futbolcu tası tarağı toplayacak

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Beşiktaş'ta 10 futbolcu tası tarağı toplayacak

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, diğer taraftan gidecek futbolcuları da belirledi. Tam 10 futbolcu transfer listesine konuldu.

Gelecek sezona şampiyonluk parolası ile girecek olan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katarak gündem olan Beşiktaş, bu sefer takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi.

10 KİŞİ LİSTEDE
Yabancı sayısını 12'ye indirecek olan Beşiktaş, teknik direktör Van Bronckhorst'un görüşü sonrası, Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Oxlade Chamberlain ve Ante Rebic'i transfer listesine koydu.

Listedeki futbolculara teklif gelmesi durumunda kolaylık sağlanacak.

Transfer listesine koyulan futbolcuların geçen sezonki istatistikleri ve maaşları şöyle:
- Amartey (27 maç 1 gol - 1.72 milyon euro)
- Colley (13 maç 8 gol - 1.4 milyon euro)
- Masuaku (29 maç 2 asist - 1.3 milyon euro)
- Chamberlain (30 maç 4 gol 1 asist - 2.5 milyon euro)
- Rebic (15 maç 1 gol 5 asist - 2.5 milyon euro)
- Aboubakar (34 maç 12 gol 3 asist - 3.11 milyon euro)
- Ersin (14 maç 700 bin euro)
- Rosier (21 maç 2 asist - Nice kiralık 3 maç - 1.4 milyon euro)
- Onana (Marsilya kiralık 24 maç 1 gol 1 asist - 1.6 milyon euro)
- Montero (Arouca kiralık 34 maç 1 gol 1 asist - 850 bin euro)

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