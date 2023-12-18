Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay için karar günü. Kaderi belli olacak

Editör: Oğuz Yörük

Ahmet Nur Çebi döneminde teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ın, Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Takımı toparlaması, kötü gidişatı durdurması için göreve getirilen tecrübeli hoca konusunda yeni Başkan Hasan Arat ve ekibi kararını vermiş değil.

Diğer taraftar Rıza Çalımbay'ın, Ahmet Nur Çebi ile imzaladığı mukavelede özel bir madde olduğu ortaya çıkmıştı. Buna göre yeni yönetim, Rıza Çalımbay ile çalışmayı düşünmüyorsa 18 Aralık'ta sözleşmesini fesh edebilir. Tarih; ilk açıklanan kongre tarihine (17 Aralık) göre belirlenmişti.

Beşiktaş’ın yeni yönetiminin, tecrübeli hocanın sözleşmesini bugün itibariyle sonlandırma hakkı bulunuyor. Buna karşın Beşiktaş Yönetimi’nin henüz bu konuda kararsız olduğu öğrenildi. Eğer Çalımbay’ın sözleşmesi bugün feshedilmezse deneyimli hocanın kontratı otomatik olarak 1 sene daha uzayacak.

İdarecilerin, gündemine yerli ve yabancı pek çok hoca gelmesine karşın şu an için Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması konusunda tam bir fikir birliğine varmadığı, önümüzdeki dönemde alınacak sonuçların hocanın kredisini artırabileceği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; Lugano maçında alınan galibiyet ve görev verilen gençlerin iyi oyunu yönetimi sevindirirken ligde ve kupada alınacak sonuçlar Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş’taki durumunu belirleyecek.