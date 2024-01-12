Quaresma Beşiktaş'a imzayı atıyor. Beşiktaş taraftarını sevindirecek gelişme

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Ricardo Quaresma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre Quaresma, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un teknik ekibine dahil olacak.

QUARESMA İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Haberin devamında ise Fernando Santos'un, önümüzdeki günlerde Quaresma ile bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Portekizli yıldız ismin de Santos'la çalışmaya ve yeniden Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

FEYYAZ UÇAR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, geçen günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda daha öncelikli konularımız var. Hocamızın böyle bir düşüncesi ve tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 227 maçta oynayan Ricardo Quaresma, 38 gol 77 asistlik skor katkısıyla siyah beyazlı taraftarın sevgilisi haline gelmişti.