Beşiktaş'ın Brugge karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Çalımbay kararını verdi

Beşiktaş; UEFA Konferans Ligi'nde Brugge'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Brugge karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Çalımbay kararını verdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı:

Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain, Salih, Rebic, Cenk, Aboubakar

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel

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