Türkiye'nin Pençe-Kılıç harekatı sürerken ABD'den operasyon açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Türkiye'nin güney sınırında "meşru terör tehdidi"yle karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu açıkladı.

Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde Beyaz Saray muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendiren Kirby, "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var" ifadesini kullandı.

SDG'Yi DESTEKLEDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise "SDG" adını verdikleri YPG/PKK'nın "IŞİD ile mücadelesi" olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG'nin IŞİD ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve IŞİD üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye ve Kuzey Irak'ta terör örgütlerine ait hedefleri imha etmek için hava harekatı başlatmıştı. TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında çok sayıda hedef imha edildi. MSB'den yapılan açıklamada, harekatın başarıyla devam ettiği duyurularak çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.