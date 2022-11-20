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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan harekât açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Hava Harekâtı açıklamasında bulundu. Akar, "Ülkemizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 09:13
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan harekât açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan harekât açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını duyurdu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Pençe-Kılıç Hava Harekâtı'na ilişkin olarak, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı. 

Bakan Akar, "Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu" ifadesini kullandı.

Harekat öncesi Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Bakan Akar, harekatın sonunda görevli pilotlarla, telsizden konuşarak, "Pençe-Kılıç Harekatı'nı da başarıyla tamamladınız. Ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri candan kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz" dedi. 

Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

(MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

(Kaynak: AA)

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göktürk
20.11.2022 09:36
seçim var ya gaz da çıkar, harekat da olur... bu millet te azıcık akıl ve zeka varsa size gösterir bu numaraları seçimde...  
 
Barbaros
20.11.2022 09:25
Madem yerleri öncede biliniyordu, harekat neden şimdi? Seçim yatırımı, milletin gazını almak. 40 yıldır aynı film.  
 
Vah ülkem vah
20.11.2022 09:22
Ege adalarımız Yunan işgalinde ey Hulusi akar önce vatan topraklarımızı işgalden kurtar Mehmetçik başka ülkelerin toprağında niye şehit olsun  
 
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