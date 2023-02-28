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Biberiye bitkisi pek çok kanser türüne karşı koruma sağlıyor

Biberiye bitkisinin özlerinin pek çok kanser türüne karşı koruma sağladığının bildirilmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 12:48
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Biberiye bitkisi pek çok kanser türüne karşı koruma sağlıyor

Biberiye bitkisi pek çok kanser türüne karşı koruma sağlıyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Biberiye bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Biberiye bitkisinin özlerinin pek çok kanser türüne karşı koruma sağladığının altı çizildi.

BİBERİYE NEDİR?

Genellikle biberiye olarak bilinen Salvia rosmarinus; kokulu; yaprak dökmeyen; iğne yapraklı; beyaz, pembe, mor veya mavi çiçekli; Akdeniz bölgesine özgü bir çalıdır. 2017 yılına kadar Rosmarinus officinalis adıyla biliniyordu. Günümüzde bu ad sinonim olarak kabul edilmektedir.

BİBERİYE BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Biberiye bitkisinin özleri pek çok kanser türüne karşı koruma sağlar.

-Sindirim sistemi için oldukça faydalı bir bitkidir. İltihap giderici özelliği bulunduğu için hazımsızlık, ülser ve mide sorunları yaşayan kişilerin kullanması önerilir.

-Bağırsak sendromu için de şifalıdır.

-Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. Antioksidan bileşenleri nedeni ile vücuda bir koruma duvarı örer.

-Sinir sistemine iyi gelir. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarla mücadelede etkili olabilir.

-Kas ve eklemlerde meydana gelen iltihapların iyileşmesinde etkilidir.

-Doğal bir idrar söktürücüdür.

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