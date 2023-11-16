'Bihter' in yıldızı gala kıyafeti ile dillere düştü. ''Bu nasıl rüküşlük''

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu romanı, televizyon ekranlarının ardından, Bihter filmi ile bu gün seyirciyle buluşacak..

Dün gece gerçekleşen Bihter filminin galasından ilk kareler paylaşıldı. Sosyal medyaya yansıyan karelerde filmin kadrosunda yer alan ünlü oyuncular gala tarzlarıyla çok konuşuldu.

Bihter karakterine hayat veren başrol Farah Zeynep Abdullah, sıra dışı elbisesi ve stili ile eleştirileri üzerine toplayarak sosyal medyanın diline düştü.

Farah Zeynep Abdullah'ın tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından 'aşırı rüküş' bulunan elbisesinin fiyatı da şoke etti.

Abdullah'ın çok konuşulan bu elbisesinin fiyatı tam 124 bin 378 lira...