Farah Zeynep Abdullah'tan gündeme damga vuran 'Behlül' yorumu: Türkiye inşallah buna hazır olur

Bıhter'i Farah Zeynep Abdullah'ın Behlül'ü de Boran Kuzum'un oynadığı film günlerdir gündemden düşmedi.

Aşk-ı Memnu sahneleriyle kıyaslanan film karelerinin yanı sıra oyuncuların açıklaması da gündemde konuşulanlar arasında.

Katıldığı Sinefil Kafası isimli Youtube kanalında Abdullah şunları söyledi:

"Bihter'e hep update gelebilir. Bir 10 sene sonra gene gelebilir. O zaman keşke ben Firdevs olsam. Behlül bir kadın olabilir. Daha farklı bir hikaye gider. İnşallah Türkiye buna hazır olur."