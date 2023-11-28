Farah Zeynep Abdullah'tan gündeme damga vuran 'Behlül' yorumu: Türkiye inşallah buna hazır olur

Aşk-ı Memnu dizisi uyarlaması 'Bihter' filmindeki rolüyle Farah Zeynep Abdullah günlerce konuşuldu. Filmin yayınlanmasının ardından verdiği bir röportajda Abdullah "Behlül kadın olabilir, inşallah Türkiye buna hazır olur." ifadelerini kullandı.

Gizem Ertürk
Farah Zeynep Abdullah'tan gündeme damga vuran 'Behlül' yorumu: Türkiye inşallah buna hazır olur

Bıhter'i Farah Zeynep Abdullah'ın Behlül'ü de Boran Kuzum'un oynadığı film günlerdir gündemden düşmedi.

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Aşk-ı Memnu sahneleriyle kıyaslanan film karelerinin yanı sıra oyuncuların açıklaması da gündemde konuşulanlar arasında.

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Katıldığı Sinefil Kafası isimli Youtube kanalında Abdullah şunları söyledi:

"Bihter'e hep update gelebilir. Bir 10 sene sonra gene gelebilir. O zaman keşke ben Firdevs olsam. Behlül bir kadın olabilir. Daha farklı bir hikaye gider. İnşallah Türkiye buna hazır olur."

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