Ünlü spor yazarı Bilal Meşe isyan etti: Yürüyerek bu oyun oynanmaz arkadaş

Bilal Meşe Milliyet Gazetesi'ndeki "Bu oyuna bir iyidir" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Gördük ki, Güneş hoca da ikinci yarıda Aboubakar’ı oyundan almak zorunda kaldı, haklıydı. Redmond ise çok kötü değildi, ne var ki Güneş belki de skoru korumak adına Saiss’i de sahaya sürdü. Ne var ki, pek işe yaramadı, 49’da Borini’nin asistinde Ozdoev, skoru eşitledi!

Güneş baktı olmuyor, bu kez savunmadan Tayyip’i aldı, yerine Nkoudou’yu sahaya sürdü, Kartal ofansa çıkmakta zorlandı, Karagümrük’ün baskısı da birlikte geldi. Kartal’ın Karagümrük karşında kaybettiği iki puan elbette altın değerindedir.

"GÜNEŞ'E KİMSE KIZMASIN"

Sakın ola Güneş’e kadro nedeniyle kimse kızmasın.

Ne yapsın? Alanyaspor’u hem iyi futbol, hem de farklı yenen kadroyu sahaya sürdü, haklıydı. Gelin görün ki, o takımdan eser yoktu, gerek ilk, gerekse ikinci yarıda. Sanırsınız çoğu futbolcunun ayağında pranga var, yürüyerek bu oyun oynanmaz arkadaş!

Bu oyunla ilgili bir deyiş vardır, ünlü teknik direktörlerimizin kullandığı, “Yenemiyorsan, yenilmiyeceksiniz” diye.

Ancak Beşiktaş’ın konumu öyle değil, her kayıp, Kartal’a eksi yazar, zirve trenini kaçırır! Valla, böylesi kötü oyunda bence kazanılan bir puan kazançtır, belki de yarışta işe yarar, bilemeyiz, bekleyip, göreceğiz."

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