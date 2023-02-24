Dünyanın sonunun geldiğini gösteren fotoğraf. Gazeteci Güven Polat açıkladı

Sibirya’da gizli krakerler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gazeteci Güven Polat sosyal medya hesabından Rusya-Yamal Yarımadası’nda çekilen bir kreterin fotoğrafını paylaştı.

Polat paylaşımında son 30 yılda Sibirya’da 300 yıldan fazla krater bulunduğunu da belirtti.

Bir açıklama metni de koyan Polat, Kuzey kutbuna yakın bölgelerde donmuş toprak olan permafrost alanların büyüklüğü yaklaşık 15 milyon kilometrekare olduğunu belirtti.

“SICAKLIK ARTTIKÇA TOPRAK ÇÖZÜLÜYOR”

Devamında şöyle anlattı:

"Permafrostun altında yüzbinlerce yıldır donmuş halde bulunan mikroorganizmalar bulunur. Ayrıca bu alanlar çok yüksek miktarda karbon ve metan gazlarını da barındırır. Bildiğiniz gibi son dönemde dünyanın ısısını arttıran bir küresel ısınma yaşıyoruz. Fosil yakıtların ana nedenini oluşturduğu küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği nedeniyle yeryüzünde ciddi değişiklikler meydana geliyor. Bunlardan birisini de permafrost alanların erimesi oluşturuyor. “

Polat, sıcaklığın arttıkça donmuş toprağında çözülmeye başlandığını vurgulayarak Permafrost alanların çözülmesinde küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan orman yangınlarının da büyük etkisinin bulunduğunu belirtti.

“SON 30 YILDA 300'ÜN ÜZERİNDE BÜYÜK KRETERLER AÇILDI”

Polat’ın paylaşımında şunlar da yer alıyor:

“Sibirya'da son yılllarda her yıl 2 milyon hektar orman yangınlarda kaybediliyor. Permafrost alanların büyük kısmının bulunduğu Sibirya bölgesinde bu alanlarda son 30 yılda 300'ün üzerinde büyük kreterler açıldı. Büyük bir patlamanın ardından donmuş topraklarda çökmeler yaşanıyor. Bu patlamalara alttaki metan gazı neden oluyor. Küresel ısınmaya da en çok etki eden sera gazı olan metan gazının aslında çok daha tehlike içeren bir özelliği bulunuyor. Metan gazı eğer atmosferde daha da yüksek miktara ulaşırsa suyu oluşturan oksijenle hidrojenin ayrışmasına neden olur. Yani suyun yok olmasına.“

“BÜYÜK SALGINLARA YOL AÇACAK”

Aynı durumun Grönland ve Alaska bölgelerinde de yaşandığı açıklayan Polat, “Ayrıca bilim insanları bu bölgelerdeki göllerde 150 bin noktada metan gazı çıkışı olduğunu söylüyor. Tabi metan gazı dışında permafrost altında yüzbinlerce yıldır donmuş halde bulunan antik mikroorganizma olarak anılan insan vücudunun hiç tanımadığı virüsler de çözülme ile birlikte aktif hale gelecek. Bilim insanları göçmen kuşlar ile birlikte tüm dünyaya taşınacak bu virüslerin büyük salgınlara yol açacağını söylüyor.” ifadelerini kullandı.