24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dünyanın sonunun geldiğini gösteren fotoğraf. Gazeteci Güven Polat açıkladı

Dünyanın sonunun geldiğini gösteren fotoğraf. Gazeteci Güven Polat açıkladı

Gazeteci Güven Polat sosyal medya hesabından paylaştığı Sibirya’da çekilen donmuş bir krateri paylaştı. İşte dünyanın sonun geldiğini gösteren fotoğraf…

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 12:13
Takip Et

Dünyanın sonunun geldiğini gösteren fotoğraf

Dünyanın sonunun geldiğini gösteren fotoğraf. Gazeteci Güven Polat açıkladı
+
Aa
-

Sibirya’da gizli krakerler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gazeteci Güven Polat sosyal medya hesabından Rusya-Yamal Yarımadası’nda çekilen bir kreterin fotoğrafını paylaştı.

Polat paylaşımında son 30 yılda Sibirya’da 300 yıldan fazla krater bulunduğunu da belirtti.

Bir açıklama metni de koyan Polat, Kuzey kutbuna yakın bölgelerde donmuş toprak olan permafrost alanların büyüklüğü yaklaşık 15 milyon kilometrekare olduğunu belirtti.

“SICAKLIK ARTTIKÇA TOPRAK ÇÖZÜLÜYOR”

Devamında şöyle anlattı:

"Permafrostun altında yüzbinlerce yıldır donmuş halde bulunan mikroorganizmalar bulunur. Ayrıca bu alanlar çok yüksek miktarda karbon ve metan gazlarını da barındırır. Bildiğiniz gibi son dönemde dünyanın ısısını arttıran bir küresel ısınma yaşıyoruz. Fosil yakıtların ana nedenini oluşturduğu küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği nedeniyle yeryüzünde ciddi değişiklikler meydana geliyor. Bunlardan birisini de permafrost alanların erimesi oluşturuyor. “

Polat, sıcaklığın arttıkça donmuş toprağında çözülmeye başlandığını vurgulayarak Permafrost alanların çözülmesinde küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan orman yangınlarının da büyük etkisinin bulunduğunu belirtti.

“SON 30 YILDA 300'ÜN ÜZERİNDE BÜYÜK KRETERLER AÇILDI”

Polat’ın paylaşımında şunlar da yer alıyor:

“Sibirya'da son yılllarda her yıl 2 milyon hektar orman yangınlarda kaybediliyor. Permafrost alanların büyük kısmının bulunduğu Sibirya bölgesinde bu alanlarda son 30 yılda 300'ün üzerinde büyük kreterler açıldı. Büyük bir patlamanın ardından donmuş topraklarda çökmeler yaşanıyor. Bu patlamalara alttaki metan gazı neden oluyor. Küresel ısınmaya da en çok etki eden sera gazı olan metan gazının aslında çok daha tehlike içeren bir özelliği bulunuyor. Metan gazı eğer atmosferde daha da yüksek miktara ulaşırsa suyu oluşturan oksijenle hidrojenin ayrışmasına neden olur. Yani suyun yok olmasına.“

“BÜYÜK SALGINLARA YOL AÇACAK”

Aynı durumun Grönland ve Alaska bölgelerinde de yaşandığı açıklayan Polat, “Ayrıca bilim insanları bu bölgelerdeki göllerde 150 bin noktada metan gazı çıkışı olduğunu söylüyor. Tabi metan gazı dışında permafrost altında yüzbinlerce yıldır donmuş halde bulunan antik mikroorganizma olarak anılan insan vücudunun hiç tanımadığı virüsler de çözülme ile birlikte aktif hale gelecek. Bilim insanları göçmen kuşlar ile birlikte tüm dünyaya taşınacak bu virüslerin büyük salgınlara yol açacağını söylüyor.” ifadelerini kullandı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
1
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
2
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
3
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
4
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
5
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük
6
﻿Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük
﻿Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
7
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 
﻿16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 
﻿16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 
﻿Ankara Tabip Odası’ndan çadırkentler için enfeksiyon ve salgın uyarısı
﻿Ankara Tabip Odası’ndan çadırkentler için enfeksiyon ve salgın uyarısı
﻿Ankara Tabip Odası’ndan çadırkentler için enfeksiyon ve salgın uyarısı
﻿Jesus 7 futbolcuyu uyardı
﻿Jesus 7 futbolcuyu uyardı
﻿Jesus 7 futbolcuyu uyardı
﻿Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
﻿Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
﻿Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.