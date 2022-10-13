13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Gribi soğuk algınlığı ile karıştırmayın

Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Gribi soğuk algınlığı ile karıştırmayın

Prof. Dr. Serhat Ünal, mevsim değişikliği nedeniyle gribal enfeksiyon hastalıklarında artış olduğuna dikkat çekerek, " Grip hastalığının soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerekiyor" dedi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 12:58
Takip Et

Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Gribi soğuk algınlığı ile karıştırmayın

Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Gribi soğuk algınlığı ile karıştırmayın
+
Aa
-

Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüs ve grip hastalığına karşı aşının önemini vurguladı.

Koronavirüsün dünyada da Türkiye'de de devam ettiğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ünal, "Koronavirüs pandemisi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor ama çok önemli kazanımlarla devam ediyor. Bugün net olarak biliyoruz ki; aşılanmışsanız hastaneye yatış gerektirecek ciddi enfeksiyon ya da ölüm çok büyük ölçüde önlenebiliyor. Kalabalık yerlerde maske takmak, el hijyenine dikkat etmek bunlar önemli. Aşılı olmayanlarda maalesef ölümcül sonuçlar meydana gelebilir, hala daha yeni varyantlarda bile" dedi.

“GRİP İÇİN AŞILAR MEVCUT”

Mevsim değişikliği nedeniyle gribal enfeksiyon hastalıklarında artış olduğuna dikkat çeken Ünal, "Bu dönemde kapalı yerlerde yaşamın artmasıyla beraber solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar artıyor. Koronavirüs solunum yolu ile bulaşan bir enfeksiyon ve koronavirüs de artacak. Tabi koronavirüsün yanında influenzanın da altını çizmekte fayda var. Grip hastalığının soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerekiyor. Soğuk algınlığı grip hastalığına göre çok daha hafif seyrediyor. Grip koronavirüsü benzer şekilde üst ve alt solunum yapan ciddi bir solunum yolu enfeksiyonudur. Çok şükür grip için de aşılar mevcut. Bu mevsimde grip aşılarının da yapılmasını tekrar hatırlatmak isterim. Özellikle öksürük, hapşırık, hafif bir burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonu bulgusu olan kişilerin bir kere topluma çıkmamaları, çıkacaklarsa da mutlaka maskelerini takmaları gerekir. Grip rahatsızlığına bağlı aşırı ateş artışı hisseden hasta da bir an önce hekime başvurmalı. Kapalı alanlarda maskeye, mesafeye ve el hijyenine dikkat etmek mutlaka önerilmesi gereken şeyler" diye konuştu.

"SAĞLIKLI YAŞAM KURALLARINA RİAYET EDİLMELİ"

Artan koronavirüs vakalarına bağlı sıkı tedbirlerin geri gelme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Prof. Ünal, " Pandemiden çıkıyor gibiyiz; ama solunum yolu enfeksiyonları mevsimi olduğu için grip ile beraber koronavirüsü de dikkate alarak bu mevsimde sağlıklı yaşam kurallarına riayet etmek yani; uykunuza dikkat etmek, sağlıklı beslenmek, spor yapmak bir ikincisi solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasına mani olmak için maske, mesafe, el hijyenine dikkat etmek gibi kuralları tekrar hatırlamakta fayda var" şeklinde konuştu.

DHA

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
1
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
2
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
3
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
4
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
5
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
6
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
7
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu
﻿İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu
﻿İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu
﻿Ailesinde meme kanseri olanlar dikkat!
﻿Ailesinde meme kanseri olanlar dikkat!
﻿Ailesinde meme kanseri olanlar dikkat!
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 98 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 98 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 98 işçi alacak
﻿AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı
﻿AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı
﻿AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.