Erzincan’daki maden faciasını 5 gün önceden bildi. Herkes bu sosyal medya hesabını konuşuyor

Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana geldi.

İçinde başta siyanür ve sülfürik asit gibi 20'den fazla kimyasal zehirli maddenin bulunduğu atık dağları çöktü.

Ekipler saatlerdir toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarmaya çalışıyor.

5 GÜN ÖNCE BİLMİŞ

Türkiye, göz göre göre gelen maden faciasını konuşurken sosyal medyada bir hesap gündem oldu. 'Kızıl Deli Kahin' isimli bir hesaptan 5 gün önce uyarı yapıldığı ortaya çıktı.

Paylaşım "Erzincan'daki felaketi önceden bildi" şeklinde yorumlandı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Düşte göründü tedbir alın geç olmadan! Altın firması dağı terk ederken ardından patlar siyanür havuzu, koca bir nehir, koca bir ilçe zehre boğulur, yarısı oyulmuş dağ tel tel dökülür.

Daha sonra ise dün akşam saatlerinde hesaptan şu paylaşım yapıldı: Tedbir alın demedim mi?

FELAKET GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ

Bu felaketle ilgili defalarca uzmanlar tarafından uyarı yapılmıştı. Madende siyanür taşıyan boru 2022 Haziran’da da patlamış ve atıklar Fırat Nehri'ne karışmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımı da gündem oldu.

Bakanlık 2022'deki olayın ardından altın madeninin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.

27 Haziran 2022'de, bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini DURDURUYORUZ!

İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız Denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına İZİN VERİLMEYECEK" ifadeleri yer almıştı.

FIRAT NEHRİ'NE SİYANÜR KARIŞTI MI?

Toprak kaymasının ardından siyanürün Fırat Nehri'ne aktığı iddia edildi. Ancak resmi kaynaklar durumu yalanladı ve karışmadığını bildirdi.