Binali Yıldırım'ın oğluna ait gemilerin İsrail'e sevkiyat yaptığıyla ilgili paylaşımlar kaldırılacak

Gazeteci Metin Cihan’ın Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a ait gemilerin İsrail'e sevkiyat yaptığı ile ilgili tüm paylaşımlarının kaldırılmasına karar verildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Binali Yıldırım'ın oğluna ait gemilerin İsrail'e sevkiyat yaptığıyla ilgili paylaşımlar kaldırılacak

Gazeteci Metin Cihan, Gazze'de savaşın başladığı günden bu yana sosyal medya hesabı X'den 'israilesevkiyatıdurdur' hashtagiyle, hükumet yetkililerinin sözde kınamalarda bulundu.

Cihan, İsrail'le ticaret sevkiyatlarına devam ettiklerine dair paylaşımlarda bulundu.

BİNAKİ YILDIRIM’IN OĞLU

Paylaşımlarında sevkiyat yapan firmaların sahipleri arasında, Binali Yıldırım ile oğlu Erkam Yıldırım'ın da bulunduğunu belirten Metin Cihan'ın twitlerinin silinmesi için bugün İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından karar alındı.

Kısa Dalga'nın haberine göre Metin Cihan, silinmesine karar verilen twitleri ile ilgili olarak X'de yaptığı paylaşımında, "20 gün önce bu konuyu ilk düşündüğümde elimden bir şey gelmemesinin çaresizliğini hissediyordum. Şimdi Filistin halkı için en azından bir işe yaradığımı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

CİHAN: HAKİMİ BAĞLAMANIZ BENİ BAĞLAMAZ, SİLMİYORUM

Önceki gün sosyal medya hesabından "Erdoğan dava açtı umursamadım. çünkü ticareti herkese açık resmi kaynaklardan doğruladım. şimdi de binali yıldırım twitlerimi sildirmek istiyormuş. tabii ki silmeyeceğim. hatta tek tek rt edeceğim. milyonlarca dolarlık rende binanız gerçekle baş edemiyorsa bu benim sorunum değil." paylaşımı yapan Metin Cihan, 5 Aralık'ta alınan kararı da duyurdu. Cihan karara ilişkin şunları söyledi:

Haberleri sildirmek için mahkeme kararı aldırmışsınız @BY. silmiyorum. iddia değil, herkese açık resmi kaynaklar. bu nedenle yalanlayamadınız bile. bildirilen kararı da aynen böyle yanıtladım. hakimi bağlamanız beni bağlamaz. silmiyorum. Filistinli çocuklar için, silmiyorum.

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SEVKİYAT YAPAN FİRMALAR ARASINDA

Metin Cihan, şunları söyledi:

20 gün önce Filistin halkı için ne yapabilirim diye düşündüğümde vardığım sonuç #israilesevkiyatıdurdur çağrısı yapmak olmuştu. sevkiyatın detaylarını araştırınca tüm ihracatçı firmaların ve armatörlerin hiçbir şey olmamış gibi israil sevkiyatlarına devam ettiğini gördüm. Bu şirketleri duyurayım diye daha derin araştırınca Burak Erdoğan ve Erkam Yıldırım gibi isimlerin ve bazı AK Parti yöneticilerinin İsrail ile ticareti sürdürdüğünü fark ettim. bu ikiyüzlülüğü herkese duyurmaya çalıştım. Yalanlamak istediler, daha fazlası ortaya çıktı. Dava açtılar, umursamadım. gelinen noktada artık üstünü örtemeyecekleri bir noktaya vardı. Tepki büyüdü. Artık bir yaptırım kararının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum/umuyorum. göstermelik olmamasını diliyorum.

Yine bir dümen çevirirlerse ortaya çıkarmak için elimden geleni yapmaya söz veriyorum. 20 gün önce bu konuyu ilk düşündüğümde elimden bir şey gelmemesinin çaresizliğini hissediyordum. Şimdi filistin halkı için en azından bir işe yaradığımı hissediyorum. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Sadece Filistin halkı için değil, barış yanlısı İsrailliler ve tüm dünyada İsrail'i protesto etmek için meydanlara çıkan Yahudiler için de.

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