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AKP’li belediye hafızlık yarışmasına 1,5 milyon TL harcamış

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın kamuya maliyeti ortaya çıktı. Belediyenin 10 kişilik jüriye kişi başı 15 bin TL ödeme yaptığı, dört günlük yarışma için toplam 1 milyon 575 bin TL harcamış.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 14:22
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AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi Türkiye Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 1 milyon 575 bin TL harcamış. Dudak uçuklatan rakam

AKP’li belediye hafızlık yarışmasına 1,5 milyon TL harcamış
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Türkiye Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın sekizincisi Konya’da gerçekleştirildi. Konya Sultan Selim Camii Meydanı’nda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katılımıyla gerçekleştirilen yarışma için harcanan para dudak uçuklattı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, yarışmanın organizasyonu için 12 Eylül’de ihale düzenledi. Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki belediyenin 1 milyon 800 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihale, 1 milyon 575 bin TL’ye sonuçlandı. Belediye ile belediye şirketi olan Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri isimli şirket arasında 28 Eylül’de sözleşme imzalandı.

İhale kapsamında hazırlanan teknik şartnamede, organizasyonun detaylarına da yer verildi. Buna göre, yarışmacılar için dört ya da beş yıldızlı otellerde çift kişilik odalar ayarlandı. Yarışmanın jürisinde yer alan 10 kişiye ise beş yıldızlı bir otelde tek kişilik odalar seçildi.

KRİSTAL PLAKET VERİLDİ

Yarışmacı, jüri ve görevli personel için yedi gün boyunca 120 kişilik öğle yemeği hizmeti sağlandı. Organizasyon için öte yandan, bir adet VIP minibüs de kiralandı. Jüri üyeleri ve davetli protokole verilmek üzere kristal plaket tasarlandı. Plaketler, kadife kaplamalı kutular ile dağıtıldı.

İhale dokümanında, ödül verilecek kişi sayısı ile ödül tutarları da yer aldı. Toplam 10 kişiden oluşan jüri üyelerine kişi başı 15 bin TL verildiği belirtildi. Hafızlık yarışmasının birincisinin ödülü 75 bin TL, ikincisinin ödülü 60 bin TL, üçüncüsünün ödülü ise 50 bin TL ile ifade edildi.

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Kel oğlan
3.10.2022 14:55
Gözlerimiz yaşardı, fetullah gülen zamanında Daha şaşa lıydi. Aman raratmayin  
 
necati
3.10.2022 14:54
kuran okumayı yarış yaptılar ya...yazıklar olsun  
 
Dogru Söyler
3.10.2022 14:26
Devletin mali deniz, yemeyen domuz misali, ama hesap günü de yaklasiyor, sabir  
 
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