26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden’dan Rusya’ya gözdağı: İnanılmaz ciddi bir hata olur

Biden’dan Rusya’ya gözdağı: İnanılmaz ciddi bir hata olur

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanması durumunda bunun çok ciddi bir hata olacağı uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 06:07
Takip Et

Biden’dan Rusya’ya gözdağı: İnanılmaz ciddi bir hata olur

Biden’dan Rusya’ya gözdağı: İnanılmaz ciddi bir hata olur
+
Aa
-

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Covid-19 aşısını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA’nın aktardığına göre; bir muhabirin, “Rusya, Ukrayna’nın kirli bomba kullanacağını öne sürüyor. Bunun Rusya’nın yanıltma operasyonu için bir hazırlık olabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna Biden, “Rusya, taktik nükleer silah kullanırsa bu inanılmaz ciddi bir hata olur. Size şu anda bunun bir yanıltma operasyonu olduğunun garantisini veremem. Bunu bilmiyorum. Ama bu (nükleer kullanması), çok çok ciddi bir hata olur.” cevabını verdi.

Biden, Rusya’da tutuklu ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner’ın temyiz başvurusunun reddedilmesine ilişkin de “Brittney ve diğer tutukluların serbest kalması için Rus makamlarıyla sürekli temas halindeyiz. Görüşmelerimiz çok olumlu değil ama çabaları bırakmıyoruz.” yorumunu yaptı.

RUSYA’NIN “KİRLİ BOMBA” İDDİASI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürmüş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savunmuştu.

Şoygu, kirli bomba iddialarını Türk, ABD, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde de dile getirmişti.

Rusya’nın iddialarını başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeler kesin bir dille reddederken Kiev yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) ülkesindeki tesislerde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
3
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
4
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
5
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
7
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi
﻿İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi
﻿İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi
﻿Muş Alparslan Üniversitesi personel alacak
﻿Muş Alparslan Üniversitesi personel alacak
﻿Muş Alparslan Üniversitesi personel alacak
﻿Lionel Messi bir ilki başardı
﻿Lionel Messi bir ilki başardı
﻿Lionel Messi bir ilki başardı
﻿Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümü: 8 akraba gözaltında
﻿Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümü: 8 akraba gözaltında
﻿Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümü: 8 akraba gözaltında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.