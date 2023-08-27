Bir baba hindi Mustafa'nın ölümü İzmir'i yasa boğdu. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya- Yeniçağ

Bir zamanlar tribünlerde vazgeçilmeyen tezahürattı.

"Bir baba hindi

Hey yallah!

Arabaya bindi

Hey yallah.."

Böyle uzar giderdi.

1950'lerde İstanbul Lisesi Sakarya İzci oymağı çıkarmıştı bu tezahüratı.

Karavana gelince izciler hep birlikte bağırırdı.

'Bir baba hindi

Hey yallah!

Olaydı şimdi

Hey yallah!

Pilavla zerde

Hey yallah!

Kaşık da nerede?

Hey yallah!

Yallah, yallah, hey yallah!

Başlıyoruz vallah!

Karavanaya billah!

Hey yallah, yallah, hey yallah!'

Sonra o izci oymağında 'Seha Erge' adında fanatik bir Fenerbahçeli o 'Baba Hindi'yi maçlara taşıdı. Yıllarca 'Baba Hindi' tekerlemesi Fenerbahçe tribünlerinin markası olmuştu.

Zamanla tezahüratın içine "BABA Hindi'nin içinde 'indik, bindik, koyduk' gibi küfürlü laflar, hakaretler eklendi.

Ardından tüm statlara yayıldı.

Her takımın taraftarlara "Bir Baba Hindi" tezahüratı yaptıran amigosu vardı.

Onların son temsilcilerinden biri Karşıyaka amigosu "Bir Baba Hindi Mustafa"ydı.

Mustafa Baykara.

Kulübün ve semtin sembolüydü.

Ölmeden heykeli yapılanlardandı.

Bu sabah yaşama veda etti.

İzmir yasa boğuldu.

Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ve semtimizin sembol isimlerinden, herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan 'Bir Baba Hindi' lakaplı Mustafa Baykara vefat etmiştir. Mustafa Baykara'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Nurlar içinde uyusun, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay acı haberi "Çok üzücü bir haberle uyandık bu sabaha ne yazık ki. Karşıyaka’nın sembol isimlerinden sevgili Mustafa Baykara’yı kaybetmişiz. Onu her zaman yüreğinde taşıdığı kocaman sevgiyle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun sevgili Mustafa..." sözleriyle duyurdu.