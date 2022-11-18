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Cezaevi personelini taşıyan araç kazaya karıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevi personelini taşıyan araç ile kamyonet çarpıştı. Olayda 11 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 18:46
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Mersin'de cezaevi personelini taşıyan araç, kamyonetle çarpıştı

Cezaevi personelini taşıyan araç kazaya karıştı
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Kaza, Alifakı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Tarsus Kapalı Cezaevi personelini taşıyan 33 PNG 35 plakalı servis aracı ile 38 HG 821 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, servisteki 9 cezaevi personeliyle kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

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