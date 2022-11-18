﻿Cezaevi personelini taşıyan araç kazaya karıştı

Kaza, Alifakı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Tarsus Kapalı Cezaevi personelini taşıyan 33 PNG 35 plakalı servis aracı ile 38 HG 821 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, servisteki 9 cezaevi personeliyle kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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