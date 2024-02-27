Seçil Erzan’ın kopyası 60 milyonla kayıplara karıştı

Türkiye’nin aylardır gündemini meşgul eden ve Fatih Terim Fonu olarak da bilinen olayın bir benzeri Hindistan’da yaşandı.

Hintli bir kadın, ülkenin en büyük bankalarından birinin yöneticisini, hesabından 160 milyon rupi (1,9 milyon dolar; 1,5 milyon £) hortumlayarak kendisini dolandırmakla suçladı.

Shveta Sharma isimli Hintli bir kadın, sabit mevduatlara yatırılmasını umarak ABD hesabından Hindistan bankası olan ICICI Bank'a para aktardığını söyledi. Fakat bankada çalışan bir yetkilinin, hesaplarından para çekmek için "sahte hesaplar oluşturduğunu, imzasını taklit ettiğini, adına banka kartları ve çek defterleri çıkardığını" iddia etti.

Dolandırıldığını iddia eden Hintli kadın, "Bana sahte beyanlar verdi, adıma sahte bir e-posta kimliği oluşturdu ve herhangi bir para çekme bildirimi almamak için banka kayıtlarındaki cep telefonu numaramı değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Adı geçen bankanın sözcüsü ise dolandırıcılık işleminin gerçekten de olduğunu itiraf etti ancak ICICI'nın "milyonlarca müşterinin trilyonlarca rupi mevduatını elinde bulunduran itibarlı bir banka olduğunu ve buna karışan herkes cezalandırılacaktır" dedi.

YÜKSEK FAİZ VAAD EDİLDİ

ABD ve Hong Kong'da uzun yıllar yaşadıktan sonra 2016 yılında Hindistan'a dönen Sharma ve eşi, bir arkadaşları aracılığıyla bir bankacıyla tanıştı.

ABD'deki banka mevduatlarındaki faiz oranı ihmal edilebilir düzeyde olduğundan Sharma'ya parasını, sabit mevduatların %5,5 ile %6 arasında faiz sunduğu Hindistan'a taşımasını tavsiye etti.

ICICI'nin başkent Delhi yakınlarındaki eski Gurugram'daki şubesini ziyaret ettikten sonra, yerleşik olmayan Hintlilere yönelik bir NRE hesabı açtı ve 2019'da ABD hesabından bu hesaba para aktarmaya başladı.

Dolandırılan kadın, "Eylül 2019'dan Aralık 2023'e kadar dört yıllık bir süre boyunca, yaklaşık 135 milyon rupi tutarındaki hayat boyu birikimimizin tamamını bankaya yatırdık. Faizle birlikte bu tutarın 160 milyon rupinin üzerine çıkacağını" söylediklerini belirtti.

SAHTE BELGELERLE DOLANDIRDI

Shveta Sharma uzun süre boyunca asla şüphelenmediğini, çünkü şube müdürünün "bankanın kırtasiye malzemelerine yatırılan tüm mevduatlar için bana uygun makbuzları verdiğini, bana düzenli olarak ICICI hesabından e-posta ekstreleri gönderdiğini ve hatta bazen dosya klasörleriyle geldiğini" söyledi.

Olay, Ocak ayının başlarında bankadaki yeni bir çalışanın Sharma'ya parasının daha iyi getirisi olmasını teklif etmesiyle ortaya çıktı.

Kadın işte o zaman tüm sabit mevduatlarının kaybolduğunu keşfetti. Ayrıca depozitolardan birinden 25 milyon rupi tutarında kredili mevduat çekildi.

AĞIR TRAVMA GEÇİRDİ

Hesaplarında para olmadığını öğrenen kadın, "Kocam ve ben şok olduk. Travma geçirdim. Bir hafta boyunca yatağımdan kalkamadım. Hayatın gözlerinin önünde mahvoluyor ve sen bu konuda hiçbir şey yapamıyorsun" dedi.

Sharma, tüm bilgileri bankayla paylaştığını ve üst düzey yetkililerle çeşitli toplantılar yaptığını söyledi.

BANKA ÖDEME SÖZÜ VERDİ

Mağdur kadın "16 Ocak'taki ilk toplantımızda, bankanın bölge ve bölge başkanları ve Mumbai'den uçakla gelen bankanın iç denetim sorumlusuyla tanıştık. Onlar bize bunun kendi hataları olduğunu, bu şube müdürünün hile yaptığını kabul ettiklerini söylediler. Tüm paramızı geri alacağımıza dair bize güvence verdiler. Ama önce sahtekarlık işlemlerini tespit etme konusunda yardımıma ihtiyaçları olduğunu söylediler" dedi.

Sharma ve muhasebecilerden oluşan ekibi, son dört yılın beyanlarını günlerce uğraştı. Daha sonra muhasebecileri, hileli olduğundan "%100 emin oldukları" işlemleri işaretlemek için ihtiyat ekibiyle birlikte oturdu.

ÖDEME YAPMADILAR

Sharma, bankanın sorunun iki hafta içinde çözüleceğine dair güvence vermesine rağmen, altı haftadan uzun bir süre sonra hâlâ parasının geri ödenmesini beklediğini söyledi.

Bu arada ICICI'nın CEO'suna ve CEO yardımcısına mektuplar gönderdi ve ülkenin merkez bankası olan Hindistan Merkez Bankası'na ve mali suçlarla ilgilenen Delhi polisinin Ekonomik Suçlar Kanadı'na (EOW) şikayette bulundu.

Gönderilen açıklamada banka, soruşturmanın sonucuna kadar hacizle kadının hesabına 92,7 milyon rupi yatırmayı teklif ettiklerini söyledi.

Ancak Sharma teklifi reddetti: "Bu, bana borçlu oldukları 160 milyon rupiden çok daha az ve haciz, davanın polis tarafından kapatılmasına kadar hesabın dondurulacağı anlamına geliyor ki bu da yıllar alabilir. Neden benim hatam yokken cezalandırılıyorum? Hayatım alt üst oldu. Uyuyamıyorum. Her gün kabus görüyorum" diye ekledi.

SÖZCÜDEN AÇIKLAMA

ICICI sözcüsü, bu durumda bankanın hızla harekete geçtiğini ve olaya karışan yöneticiye karşı harekete geçtiğini söyledi. Müşterilerden hiçbirinin para kaybetmediğini ekledi.

Sharma'nın durumunda, "son üç yıl boyunca hesabındaki bu işlemlerden ve bakiyelerden habersiz kalmasının ve hesap bakiyesinde ancak son zamanlarda bir tutarsızlık fark etmesinin" "şaşırtıcı" olduğunu söyledi.

Bankanın "işlem ayrıntılarını sürekli olarak kadının kayıtlı cep telefonu numarasına ve e-posta adresine gönderdiğini" belirten yetkili, "kayıtların, iletişim bilgilerindeki değişikliklerle ilgili bildirimlerin bankada kayıtlı cep telefonu numarasına ve e-posta adresine gönderildiğini gösterdiğini" belirtti.

Sanık şube müdürü "soruşturma süresince açığa alındı" dedi ve "Biz de dolandırıldık. Biz de EOW'ye şikayette bulunduk ve polis soruşturması tamamlanana kadar beklemek zorundayız. İddianın doğru olduğu kanıtlandığında tüm parasını faiziyle birlikte geri alacak. Ama ne yazık ki bunu yapmak zorunda. Beklemek." diye devam etti.