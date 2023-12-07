Bir ‘Sevda Adamı’nın hikâyesi

31 Temmuz 2014 yılında aramızdan ayrılan Anadolu Rock Müziği’nin en önemli isimlerinden birisi olan Murat Göğebakan’ın hayat hikâyesini konu alan ‘Kalbim Yaralı’ filminin galası, önceki akşam Mecidiyeköy’deki Torun Center Biletinial Sinemaları’nda yapıldı.

Yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım tırmanan Sevda Adamı Murat Göğebakan’ı Burak Sevinç canlandırırken ilk eşi Senem’i Hande Soral, ikinci eşi Sema Bekmez’i Tuvana Türkay oynuyor. Senaryosunu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak ile birlikte yazan Ali Ayyıldız, aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstleniyor.

Özellikle biyografi filmlerinde hayat verdiğiniz ismin enerjisini seyirciye yansıtmak kolay iş değildir. Burak Sevinç, zoru başarmış. Oyunculuğunu adeta devleştirmiş. Belki de kariyerinin en önemli işine imza attı. Yine eşlerine hayat veren Tuvana Türkay ve Hande Soral da oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor. Annesini canlandıran Feride Çetin, çocukluğunu oynayan Kadir Bertan, oğlu Bülent’e hayat veren Durukan Çelikkaya da resmen sahnelerini yaşattılar. Her bir sahnesi emek kokuyor. Filmi ben çok beğendim. Son zamanlarda izlediğim en iyi biyografi filmlerinden birisi diyebilirim.

Şarkılarıyla sevenlerinin gönlüne taht kuran, milyonların kalbindeki yeri hiç eksilmeyen, adı halen ve daima ‘sevda’ ile anılan Murat Göğebakan’ın hayata tutunma hikâyesini, başarılı müzik yolculuğunu ve aşk ile olan sınavlarının anlatıldığı ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filmi, yarın (8 Aralık) vizyona giriyor.

‘Sinemada ne izlesem?’ diye alternatif arayanlara duyurulur. Gişesi bol olsun.

Beyazperde ilgisi sevindiriyor

Dijital platformların bu kadar yoğun olduğu, sosyal medyanın baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir dönemde sinemaseverlerin vizyona giren filmlere gösterdiği ilgi mutlu ediyor.

Son olarak ‘Ölümlü Dünya’nın devam filmi ‘Ölümlü Dünya 2’, bu yılın en iyi açılış yapan Türk komedi filmi olmayı başardı. Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile senaryosunu birlikte kaleme alan Ali Atay’ın yönettiği film, vizyondaki ilk 3 gününde 401 bin 240 kişi tarafından izlenerek görkemli bir açılışa imza attı.

Bu performansla 2023’ün en iyi 3. açılışını gerçekleştiren filmin kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.