Bir sigara grubuna daha zam geldi. İşte fiyat listesi

Kaynak: Haber Merkezi
Bir sigara grubuna daha zam geldi. İşte fiyat listesi

ÖTV güncellemesinden sonra bir sigara grubuna daha zam geldiği duyuruldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayıyla ilgili enflasyon verisini duyurmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da tütün mamulleri, akaryakıt ve alkollü içkilerin fiyatlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının da güncellendiğini açıkladı.

Yaşanan gelişme sonrası neredeyse tüm sigara gruplarına art arda sigaralara zam yapmaya başladı.

Son olarak British American Tobacco (BAT) grubu, fiyatlara 5 ila 10 TL arasında artış yapılacağını duyurdu.

Açıklanan zam sonrası BAT grubunda bulunan sigaralardan en ucuzunun fiyatı 67 TL’ye, en pahalısı ise 79 TL’ye yükselmiş oldu.

Açıklanan fiyat artışı 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın paylaştığı yeni fiyat listesi şu şekilde:

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