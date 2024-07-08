8 şirket bu hafta para dağıtacak. Yatırımcının beklediği tarihler belli oldu

Borsa İstanbul'da 8-12 Temmuz haftasında kar dağıtmak üzere genel kurul onayı alan 8 şirket kesinleşti.

Hafta için düzenlenecek genel kurullar ile birlikte bu rakamın artması bekleniyor. Temettü teklifini açıklayan Yeni Gimat GYO'nun Genel Kurul toplantısı yarın tamamlanarak karar verilecek.

Peki hangi 8 şirket temettü dağıtımına çıkıyor?

ATAKP KODU İLE İŞLEM GÖREN ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay başına brüt olarak 0,8791652 lira, temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, yatırımcılara ödeme tarihi ise 10 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

DOHOY KODU İLE İŞLEM GÖREN DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Pay başına brüt 0,0500000 lira, net olarak 0,0450000 lira temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, yatırımcıya ödeme tarihi ise 10 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

ERBOS KODU İLE İŞLEM GÖREN ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Pay başına brüt olarak 2,2500000 lira, net olarak 2,0250000 lira temettü verilecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, yatırımcıya ödeme tarihi ise 10 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

MERIT KODU İLE İŞLEMG ÖREN MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.

Pay başına brüt olarak 1,0000000 lira, net olarak 0,9000000 lira temettü verilecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, yatırımcıya ödeme tarihi ise 10 Temmuz 2024 olarak belirlerdi.

TABGD KODU İLE İŞLEM GÖREN 5 TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay başına brüt 0,5606754 lira, net olarak 0,5046078 lira kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, yatırımcıya ödeme tarihi ise10 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

BURCE KODU İŞLEM GÖREN BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.

Pay başına brüt 1,6322412 lira, net olarak 1,4690170 lire temettü verilecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz 2024, yatırımcıya ödeme tarihi ise 11 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

KMPUR KODU İLE İŞLEM GÖRNE KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay başına brüt 0,4936240 lira, net 0,4442616 lira temettü verilecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz 2024, yatırımcıya ödeme tarihi ise 11 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

PAGYO KODU İLE İŞLEM GÖREN PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2 taksit halinde toplamda brüt 2,8639000 lira, net ise 2,8639000 lira temettü verilecek. Net 2,3000000 lira olan ilk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 12 Temmuz 2024 olarak belirlendi. 2. taksit ödemeleri ise Aralık ayında yapılacak.