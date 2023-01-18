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  • Biyokimya önlisans mezunları atama bekliyor. Bölüm 2014'te kurulduğundan beri hiç atama yapılmadı. Madem atama yapmayaca

Biyokimya önlisans mezunları atama bekliyor. Bölüm 2014'te kurulduğundan beri hiç atama yapılmadı. Madem atama yapmayacaktınız bu bölümü neden açtınız

Türkiye’de 2014’de eğitimi verilmeyen başlanan, günümüzde ise sadece 7 üniversitede bulunan biyokimya bölümü önlisans mezunları bugüne kadar hiç atama yapılmaması nedeniyle mağdur.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 11:17
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Biyokimya önlisans mezunları atama bekliyor. Bölüm 2014'te kurulduğundan beri hiç atama yapılmadı. Madem atama yapmayacaktınız bu bölümü neden açtınız

Biyokimya önlisans mezunları atama bekliyor. Bölüm 2014'te kurulduğundan beri hiç atama yapılmadı. Madem atama yapmayacaktınız bu bölümü neden açtınız
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YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Türkiye’de ilk olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 2014/2015 Eğitim/Öğretim yılında eğitime başlayan ve sadece 7 üniversitede bulunan biyokimya bölümü "önlisans mezunları" bu zamana kadar hiç atama yapılmaması nedeniyle mağdur durumda.

2 yıllık eğitimin ardından biyokimya teknikeri olarak mezun olan binlerce mağdur, gerek ders içerikleri gerekse staj deneyimleri sayesinde insan sağlığını ilgilendiren her türlü biyokimyasal analizi yapabilecek yetkinliğe sahip olmalarına rağmen atanamamalarına isyan ediyor.

“BÖLÜM AÇILDIĞINDAN BERİ ATAMA OLMADI”
Bölüm açıldığından beri hiç atamasının yapılmadığını ve özel sektörde iş bulmalarının çok zor olduğunu belirten biyokimya teknikeri mağdurlar, “KPSS’de aldığımız puanlar sağlık alımlarında ve atamalarda değerlendirilmemekte. Sağlık Bakanlığı’nda çalışabilmemiz için derslerimiz ve ders içeriklerinin incelenerek Sağlık Bakanlığı nezdinde de Önlisans Biyokimya bölümünü ataması yapılmasını istiyoruz. Hastanede laboratuvar alanlarında ve Üniversite Araştırma Hastanelerinin laboratuvarlarında 200 kişilik bir atama ile Önlisans Biyokimya bölümüne de yetki verilmesi ve atamalarda Önlisans Biyokimyanın da alımlara dahil edilmesini istemekteyiz” diyerek atama istediklerini dile getirdi.

TÜRKİYE’DE HANGİ ÜNİVERSİTELERDE BULUNUYOR?
Türkiye’de ilk olarak 2014/ 2015 eğitim öğretim döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde açılan Biyokimya bölümü günümüzde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlıpınar Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi’nde bulunmakta.

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